Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, está en el ojo del huracán. Esta semana, mientras la Fiscalía lo acusó por tráfico de influencias en la compra del apartamento 901, en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, en Estados Unidos se radicó una solicitud “de evaluación e investigación para una eventual inclusión en listas de sanciones financieras de Estados Unidos”, conocida como la Lista Clinton u Ofac.

Fiscalía radicó acusación contra Ricardo Roa por tráfico de influencias en la compra de su lujoso apartamento

El caso está relacionado con millonarios movimientos de dinero que habría hecho Roa en las cuentas bancarias, en medio de la campaña de 2022, que llevó a Petro al poder. Por eso, este nuevo señalamiento no solo llegó a Estados Unidos, sino también a la Fiscalía, donde fue radicada una denuncia penal por “financiación de fuentes prohibidas de campañas electorales, violación de topes de gastos de campaña, omisión de información del aportante, lavado de activos, concierto para delinquir y fraude procesal”.

Según la denuncia, algunos movimientos de dinero pasaron por Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol afirma que estos se hicieron de forma transparente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA tiene en su poder la denuncia presentada por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, conocido por ser defensor de las víctimas de las Farc.

En Estados Unidos, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), fueron denunciados Ricardo Roa, Carlos Julián Caicedo –su pareja– y su familiar Joan Sebastián Caicedo, así como Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. La solicitud también apunta a cuatro particulares: Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza, con quienes se habrían registrado elevados movimientos de dinero en la coyuntura electoral.

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Según conoció SEMANA, estas personas tendrían transacciones por altos montos en cuentas en el extranjero. En esa presunta triangulación de dinero, también hay empresas como Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, que resultan recurrentes y, según la denuncia, podrían haber sido el canal para justificar y supuestamente “lavar” el dinero que se habría movido, en cabeza del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Según el documento, “pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras”.

Documentos en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Las acusaciones que llegan a Estados Unidos no son de poca monta: piden que se investigue la existencia de “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas”.

Además, y este es un tema prioritario para la Justicia estadounidense, solicitan que se indaguen las operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional susceptibles de revisión bajo la legislación de este país y que se identifique a los beneficiarios finales de sociedades, contratos, patrimonios autónomos o negocios jurídicos relacionados.

Esta información, que ya se encuentra en Estados Unidos, está ligada a la otra investigación de la Fiscalía contra Ricardo Roa por la violación de los topes de gastos para la campaña Petro Presidente. La imputación se realizó luego de tres intentos fallidos por ausencias de Roa.

Documentos en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

En cuanto a la triangulación de dinero, la denuncia pone la lupa sobre los movimientos financieros que realizó Roa en el primer semestre de 2022, en plena campaña. En este periodo, las transacciones alcanzaron un monto de más de 63.000 millones de pesos, en especial por créditos tomados con la Cooperativa Confiar y la Cooperativa EPM, y que fueron cancelados en seis meses.

Respecto a las transacciones internacionales, hay un cruce de movimientos considerados sospechosos que también coinciden con la campaña. Se investiga si el destino de ese dinero fueron cuentas en Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Holandesas. Lo llamativo de estas operaciones, según la denuncia, es que el dinero que regresó a Colombia pudo haber sido mayor.

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La denuncia plantea la posibilidad de que dineros provinieran “del Pacto de La Picota, incluyendo los presuntamente aportados por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada, extraditado a Estados Unidos”. Antes de su extradición, este criminal envió un audio a la periodista Vicky Dávila en el que habló de la entrega de dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.

“Si estamos hablando de comprar funcionarios, creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero”, advirtió Pipe Tuluá en el audio.

Ricardo Roa fue el gerente de campaña de Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El abogado Alzate aseguró que altas fuentes de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmaron que, al parecer, también hay montos de dinero en efectivo que habría enviado la disidencia de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, responsable del crimen de Miguel Uribe Turbay, según la confesión de alias el Viejo, capturado por el magnicidio.

Justamente, el abogado pide a la Uiaf, al Consejo Nacional Electoral, a la Dian y a la Contraloría un “análisis integral de extractos bancarios, reportes de operaciones sospechosas (ROS), reportes de transacciones en efectivo, registros contables, libros oficiales, declaraciones tributarias, soportes financieros, informes de auditoría, contratos, registros de aportantes, reportes de ingresos y gastos de campaña”.

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Esta denuncia que llegó a la Ofac, en Estados Unidos, y a la Fiscalía también fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Petro y su posible relación con estas transacciones.

SEMANA se comunicó con Juan David León, abogado de Ricardo Roa, quien manifestó que su cliente no ha sido notificado de una investigación en Estados Unidos y que “sus movimientos y transacciones financieras han sido absolutamente transparentes y dentro de los parámetros estrictos de legalidad”.

Ricardo Roa y Gustavo Petro. Foto: CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE

Explicó que el dinero de los préstamos fue gestionado a través de las cuentas de campaña a su nombre, como gerente, y añadió que, “una vez recibidos los recursos aprobados por la autoridad electoral, se produjo el pago de los créditos”.

El abogado León negó la “magnitud” de las transacciones al exterior. Hizo referencia a 100.000 dólares al regreso de Roa desde Honduras, donde trabajó tres años, y al envío de 1.500 dólares a su pareja, que estaba estudiando en Estados Unidos. Sobre Joan Caicedo, manifestó que trabajó formalmente en la campaña y “era el encargado de efectuar los pagos y transferencias”.