Imputación de cargos a Ricardo Roa: esta fue la millonaria suma que no reportó la campaña Petro Presidente 2022

Este viernes 8 de mayo, en el tercer intento, la Fiscalía General le imputó el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales a Ricardo Roa Barragán. El caso tiene relación con las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente del 2022.

Citando los registros de las autoridades electorales, el fiscal del caso aseguró que la campaña que gerenció Roa Barragán superó los topes establecidos tanto para la primera como para la segunda vuelta presidencial.

Teniendo en cuenta lo reportado ante el aplicativo ‘Cuentas Claras’ el Consejo Nacional Electoral (CNE) —que era obligatorio— se encontró que se presentaron varias irregularidades en los aportes.

“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral", señaló el fiscal en referencia a la primera vuelta presidencial que se adelantó en mayo de 2022.

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“Bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924 millones de pesos, suma que superó el límite máximo que era de 28.500 millones de pesos”, citó el delegado teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el CNE.

Con esta acción, se generó un exceso de 1.388 millones de pesos para la primera vuelta. “Para esa misma etapa, la campaña, en su cabeza como gerente, reportó en ‘Cuentas Claras’ gastos por valores de 28.384 millones de pesos, es decir por debajo de lo que realmente habían gastado”.

Contrastando la información, se concluyó que las cifras eran bastante disimiles, incumpliendo una obligación con el organismo electoral.

“Tenemos entonces que, en concreto, que durante la primera vuelta, y bajo la gerencia suya, se habrían identificado pagos, gastos, servicios y hechos económicos de campaña por 1.193 millones de pesos, que no fueron reportados o reportados parcialmente”, explicó.

Para la segunda vuelta, que se realizó a mediados de junio de 2022, también se presentaron varias irregularidades con la presentación de los reportes y gastos de campaña.

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“Para esa misma etapa la campaña reportó en el aplicativo y en el Consejo Nacional Electoral la presentación de esos gastos por valor de 13.199 millones de pesos, cifra nuevamente inferior y que no correspondía con la realidad, no reflejaba esa realidad económica de la segunda vuelta, toda vez que parte del gasto efectivamente ejecutado en favor de la campaña y que realmente no se incorporó de acuerdo a lo que se estaba haciendo dentro de esa campaña manejada por usted”, enfatizó.

Manipulación de las cifras

Durante la investigación, y tras hacer un contraste entre todos los reportes y cifras de la campaña presidencial y los informes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General encontró que se intentó manipular los datos para hacer pasar gastos de la primera vuelta como si se hubieran presentado en la segunda, y viceversa.

Este movimiento de registros financieros buscaba cuadrar la caja para evitar superar los topes establecidos por el organismo electoral.

“A esos gastos no reportados, señor Ricardo, se suma o se observa una indebida imputación contable entre las vueltas electorales. ¿En qué consiste esto? Consiste en que se registraron gastos en una vuelta distinta de aquella a la que material y cronológicamente correspondían", explicó.

“En concreto, bajo su gerencia, bajo su dirección, hubo gastos por 358.586 millones de pesos (...) los cuales habrían sido registrados como gastos de segunda vuelta, pese haber ocurrido o pese haber correspondido a la primera vuelta presidencial y no a la segunda, como se registró”, añadió.

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Igualmente, se encontró que la campaña gerenciada por Ricardo Roa Barragán recortó gastos reales, omitió eventos y cambió fechas con el fin de alterar las cifras y no incumplir con las normativas del CNE.