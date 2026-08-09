Nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol sugiere necesidad de iniciar el fracking de inmediato: “No estamos para pilotos”

Hace poco menos de una semana, hubo varios movimientos en Ecopetrol, la empresa más grande del país y que representa un volumen elevado de ingresos para la Nación, que además había sido afectada por decisiones del Gobierno Petro, que redujo sustancialmente sus utilidades, además de cambiar su gobierno corporativo.

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Sin embargo, tras varios cambios en la junta, ahora esta tiene un nuevo presidente. Se trata de Luis Felipe Henao, quien había integrado la empresa en distintos cargos del pasado. En una entrevista, el funcionario se refirió al fracking y a la necesidad que tiene Colombia de empezar este proceso.

El nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol afirmó que Colombia debe avanzar cuanto antes en el desarrollo del fracking para recuperar y aumentar sus reservas de gas. Foto: guillermo torres-semana

Henao le dijo a Caracol Radio que Colombia debe avanzar hacia la explotación de estos yacimientos no convencionales como una alternativa clara para recuperar las reservas de gas. Aseguró que el fracking sí debe hacerse, pero ya. Señaló además que su primera solicitud como presidente de la Junta es que la empresa avance en este tema, para aumentar rápidamente su capacidad de producción.

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También se refirió a algunas de las maniobras del anterior Gobierno, asegurando que el país pasó de tener una expectativa de 40 años en reservas de gas a contar únicamente con reservas a 5 años, como las tiene actualmente, empezando a importar los hidrocarburos, que ahora representan cerca del 30 %.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta el debate sobre el futuro energético del país, en medio de propuestas para impulsar los yacimientos no convencionales y fortalecer la seguridad energética. Foto: Montaje Semana

Detalló que las importaciones afectan no solamente el precio que pagan los hogares, sino que también impactan sectores como el transporte.

Respecto a la manera de desarrollar este proceso, adelantó que el país lleva unos 15 años estudiando la técnica y que ya existen herramientas para adelantarla. Que el país ya no está para pilotos, sino para hacerlo ya.

Además, resaltó los beneficios de este proceso, pues aseguró que al hacer fracking se va a tener 10 veces más la capacidad de gas que actualmente tiene Colombia hoy.

El nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol sostuvo que cualquier desarrollo de fracking deberá cumplir con los procesos de licenciamiento ambiental y con un seguimiento riguroso de sus impactos. Foto: Getty Images

Finalmente, se refirió al impacto ambiental, asegurando que es importante que se realicen los procesos de licenciamiento ambiental y seguimiento.