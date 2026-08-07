El presidente De La Espriella señaló el futuro de Ecopetrol y del ‘fracking’ en el país

En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella puso la recuperación de Ecopetrol y el fortalecimiento del sector de hidrocarburos entre las prioridades de su Gobierno.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El nuevo mandatario, quien asumió el poder este viernes 7 de agosto en una inédita ceremonia de posesión realizada en Cali, aseguró que el país debe recuperar su capacidad de exploración y producción energética.

Abelardo De la Espriella asumió el poder este 7 de agosto. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno”, afirmó, al advertir sobre la situación de las reservas de petróleo y gas.

El mandatario sostuvo que Colombia no puede resignarse a contar con reservas probadas para pocos años ni aceptar una disminución de sus reservas gasíferas.

En ese sentido, anunció que su administración impulsará una política firme de exploración y producción de hidrocarburos. Confirmó que permitirá, bajo estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking responsable y sostenible.

Según el presidente, esta decisión busca fortalecer la seguridad energética y evitar una mayor dependencia de fuentes externas. Su planteamiento combina una defensa de la explotación de hidrocarburos con el compromiso de avanzar en una transición hacia fuentes de energía más limpias, eficientes y diversificadas.

“La transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad, desde la autosuficiencia y no desde la dependencia”, sostuvo el mandatario.

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De la Espriella también anunció que buscará recuperar la solidez financiera de Ecopetrol, ampliar las reservas estratégicas y garantizar el abastecimiento nacional de petróleo y gas.

Abelardo De La Espriella señaló que recuperará Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Para ello, su Gobierno pretende atraer nuevamente inversión hacia el sector energético, al que considera fundamental para la economía y la soberanía nacional.

Durante su intervención, cuestionó además el desempeño reciente de Ecopetrol. Afirmó que las utilidades de la compañía pasaron de 32 billones de pesos en 2022 a 9 billones de pesos el año pasado. Sostuvo que la reducción afectó tanto a la Nación como a los ciudadanos que tienen inversiones en la petrolera.