Ecopetrol registró ganancias por $6 billones, un crecimiento del 235 % en el segundo trimestre, por precio del petróleo

Ecopetrol registró una recuperación tanto de sus ingresos como de sus utilidades durante el segundo trimestre del año, según el informe presentado por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, los ingresos ascendieron a 40,2 billones de pesos, un 35 % más que en el segundo trimestre de 2025.

El Ebitda sumó 17,7 billones de pesos, un 59 % más frente al segundo trimestre del año pasado.

La utilidad neta fue de 6,1 billones de pesos, lo que equivale a un crecimiento del 235 % frente al mismo trimestre del año anterior.

Efecto precio del crudo

El precio del petróleo Brent tuvo mucho que ver en los resultados, de acuerdo con lo explicado por Hurtado. El hecho de que el precio internacional del crudo haya fluctuado y se acercara a los 100 dólares por barril, debido a la volatilidad generada por el conflicto en Oriente Medio, favoreció a Ecopetrol. Tanto así que el crecimiento en dólares por el precio del petróleo fue del 40 % y, en pesos, del 24 %, explicó Hurtado.

La producción de hidrocarburos registrada en el informe, divulgado a través de la Superintendencia Financiera, alcanzó los 706 mil barriles de petróleo equivalente por día en el trimestre, lo que es un nivel inferior al esperado, lo que fue explicado con el siguiente argumento: “Refleja el impacto de eventos de entorno y restricciones operativas en campos estratégicos que limitaron el crecimiento esperado de crudo nacional”.

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En el primer trimestre de este año, el resultado reportado había sido de 725.200 barriles equivalentes por día.

Esa baja en la producción, según explicó Hurtado, está relacionada con varias circunstancias. “La producción se vio impactada por confiabilidad eléctrica, debido a una línea de interconexión que ha generado inestabilidad”, explicó.

Además, también influyó el bloqueo de 76 días en la Orinoquía por parte de trabajadores que pedían ciertas condiciones laborales. Para resolver la situación, fue necesario adelantar mesas de trabajo y alcanzar acuerdos.

Resultados de Ecopetrol en el segundo trimestre 2026 Foto: Ecopetrol / transmisión Youtube

Igualmente, en el informe se detalla que la producción también se vio impactada por los bajos resultados internacionales en el Permian.

La caja menguó

Los resultados evidencian que, en junio de 2026, el Grupo Ecopetrol cerró con una caja consolidada de 11 billones de pesos, cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior, según las explicaciones entregadas por el vicepresidente financiero, Camilo Barco.

“La caja de Ecopetrol en el segundo trimestre es saludable, pese a que tenga una ligera reducción frente al mismo periodo del año anterior. Las razones son varias: el acuerdo de pago logrado con el Ministerio de Hacienda de la cuota que se vencía en marzo hizo que dejáramos de percibir 1,6 billones de pesos. Igualmente, en este periodo se terminó de hacer el pago total de los dividendos, cifra que ascendió a 5 billones de pesos. Y la tercera circunstancia fueron los impuestos. Por un lado, el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio, pues ya se giraron 700.000 millones de pesos de lo correspondiente, que son 1,2 billones. También hay una sobretasa del 10 %”, recordó Barco.

Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de Ecopetrol Foto: Ecopetrol / Youtube

Comportamiento de las ventas

Según el informe, las ventas en Colombia disminuyeron un 2,5 % frente al segundo trimestre de 2025, mientras que las ventas internacionales aumentaron el 0,5 % debido a un aumento en las exportaciones de productos (más producción de combustóleo derivada de mantenimientos menores programados en unidades de refinación, por ejemplo).