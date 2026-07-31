Mallplaza comprará ocho centros comerciales en Colombia en una operación por 376 millones de dólares

Mallplaza anunció la firma de un acuerdo vinculante con el fondo inmobiliario Pactia para adquirir ocho centros comerciales en Colombia, en una operación valorada en aproximadamente 376 millones de dólares (1,17 billones de pesos), que se perfila como una de las más importantes del sector por el número de activos involucrados y el área comercial que incorporará a la compañía.

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Con la transacción, la empresa pasará de administrar cinco a trece centros comerciales en Colombia y alcanzará un portafolio de 45 activos en Chile, Perú y Colombia. Además, superará los 2,5 millones de metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA) en la región y los 460.000 metros cuadrados en el mercado colombiano.

Los ocho centros comerciales objeto del acuerdo recibieron cerca de 57 millones de visitantes durante el último año y registraron un ingreso operacional neto cercano a los 111.000 millones de pesos en los últimos doce meses, según informó la compañía.

El gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido, señaló que esta adquisición forma parte de la estrategia de expansión de la empresa en la región andina.

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza. Foto: Mallplaza.

“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia, pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, afirmó.

La operación también permitirá a Mallplaza llegar a cinco nuevas ciudades y sumar tres nuevos centros comerciales en Bogotá. De acuerdo con la empresa, esta expansión incrementará su zona de influencia hasta alcanzar cerca de 3,6 millones de colombianos.

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Pulido aseguró además que Colombia seguirá siendo uno de los mercados prioritarios para la compañía.

“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, indicó.

Por su parte, el gerente de la división Colombia de Mallplaza, Rafael Villamizar, destacó que la empresa busca fortalecer su presencia sin perder las características propias de cada mercado.

Rafael Villamizar, gerente División Colombia Mallplaza. Foto: Mallplaza.

“Colombia es parte de la historia de Mallplaza desde 2012 y, desde entonces, siempre hemos buscado crecer con una propuesta de valor variada y robusta bajo el sello Mallplaza, que transforma centros de conveniencia en espacios de experiencia y encuentro entre las personas. Llevaremos una propuesta de valor ganadora al visitante colombiano, manteniendo la esencia de cada una de las ciudades a las que llegaremos”, manifestó.

La compañía precisó que el cierre definitivo de la operación dependerá del cumplimiento de los requisitos habituales para este tipo de transacciones y de la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de evaluar y aprobar el proceso antes de su materialización.