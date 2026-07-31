Latam abre buena oportunidad para tripulantes de cabina en Colombia: requisitos y detalles de la oferta

Hace algunas horas, Latam, una de las aerolíneas más importantes del país, anunció una excelente noticia para quienes sueñan con convertirse en tripulantes de cabina de pasajeros de aerolíneas comerciales. Esto dado que abrieron una nueva convocatoria.

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La empresa buscará realizar la contratación externa de tripulantes de cabina de pasajeros con licencia Airbus 320 en Medellín, área metropolitana de Rionegro, como parte de su apuesta por seguir generando empleo de calidad en las regiones donde opera y fortalecer su presencia en Antioquia.

LATAM Airlines abrió una convocatoria para contratar tripulantes de cabina con licencia Airbus A320 en Medellín y Rionegro. Foto: Getty Images

La convocatoria se encuentra publicada actualmente en el perfil oficial de LinkedIn de LATAM Airlines. La aerolínea busca vincular nuevos talentos desde las regiones a su operación.

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“En LATAM Airlines Colombia creemos en abrir nuevas oportunidades para las personas y para las regiones. La apertura de estas nuevas posiciones de trabajo en Medellín área metropolitana y Rionegro refleja nuestra confianza en el talento aeronáutico del país y nuestra apuesta por seguir generando empleo de calidad en Antioquia. Queremos que más personas tengan la oportunidad de sumarse a una industria dinámica y desafiante, aportando su experiencia y talento en Medellín y el área metropolitana”, afirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La nueva oferta laboral de LATAM busca fortalecer su operación en Antioquia con la vinculación de nuevos tripulantes de cabina. Foto: Getty Images

Requisitos:

La empresa busca tripulantes de cabina de pasajeros con licencia vigente para Airbus A320, que se destaquen por su vocación de servicio, criterio para la atención de pasajeros, capacidad de adaptación y compromiso con la seguridad operacional, atributos esenciales para acompañar la experiencia de viaje de los pasajeros en cada etapa del servicio.

Quienes sean seleccionados, empezarán a hacer parte de la la operación doméstica e internacional de LATAM Airlines Colombia, que actualmente cuenta en el país con 27 destinos, 26 rutas domésticas, 11 rutas internacionales. Con ello, harán parte de una operación que conecta a Colombia con distintas regiones del país y con mercados internacionales.

La aerolínea busca incorporar talento aeronáutico con experiencia y licencia vigente para operar en aeronaves Airbus A320. Foto: Getty Images