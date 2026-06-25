El último decreto de MinIgualdad: horas antes de la liquidación, dejó listo impuesto para pasajeros internacionales que encarecería los tiquetes aéreos

SEMANA conoció que, horas antes de la liquidación del Ministerio de la Igualdad, el ministro saliente, Lucho Acosta, dejó firmado un decreto que preocupa a las aerolíneas que operan en Colombia y al sector del turismo.

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El 19 de junio estaba programado el cierre administrativo de la cartera, pero en la misma fecha expidieron el Decreto 625 de 2026, que conjuntamente fue firmado por los ministerios de Hacienda, Transporte e Igualdad, con el fin de reglamentar un “impuesto de salida del país por vía aérea para nacionales y extranjeros, residentes o no residentes en Colombia”.

En el decreto, justifican haberlo expedido a través del Ministerio de la Igualdad porque los recursos van dirigidos al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que es administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y quedó bajo la cartera luego de su creación.

El impuesto será de un dólar estadounidense, o lo que equivalga en pesos colombianos en su momento, causado en el momento de la compra del tiquete. Es decir, será pago por los usuarios, no por las aerolíneas.

“El impuesto de salida del país por vía aérea se causa en el momento de la compra del tiquete aéreo respectivo y será correspondiente a un (1) dólar de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos, conforme a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente el día de la compra", se lee en el documento.

Igualmente, piden a las aerolínea y empresas dedicadas a vender tiquetes “publicar en su página web e informar a los pasajeros el valor del impuesto de salida del país por vía aérea como parte de las condiciones de compra del tiquete”.

“Actuarán como responsables del cobro, declaración y transferencia del impuesto de salida del país por vía aérea, las empresas nacionales y extranjeras de transporte aéreo regular y no regular de tráfico internacional de pasajeros que vendan el tiquete”, agregó, obligándolas a depositar cada trimestre los recursos provenientes de dicho impuesto.

El Aeropuerto de El Dorado, de Bogotá, mueve millones de pasajeros cada año. Foto: Juan Páez

SEMANA conoció que varias aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, así como gremios del turismo se encuentran en alerta roja por el decreto, dado que encarece los viajes para los pasajeros y podría mermar la actividad turísitica.

Actualmente, solicitaron reuniones con entidades del Gobierno nacional, con el fin de concertar los puntos decretados por la cartera.

Este medio consultó a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agremia a todas las aerolíneas que operan en Colombia, pero aún se encuentran en revisión de la nueva normativa.