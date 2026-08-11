Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció medidas para Cali, Pereira, Chocó y Manizales tras tragedia que dejó terremoto en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella vive su gran primer reto a tres días de haberse posesionado: Un terremoto de 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), impactó a los habitantes de varias ciudades del país, especialmente las ubicadas en el suroccidente: Cali, Manizales, Pereira, Quibdó, entre otras, se vieron fuertemente afectadas y muchas personas que habitan esos lugares lo perdieron todo y tuvieron que pasar la noche en albergues que dispusieron las autoridades locales.

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El Gobierno nacional anunció varias medidas en las distintas ciudades que visitaron. El mandatario estuvo en Quibdó y Cali y retornó a altas horas de la noche a Bogotá, donde se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en todo el país.

En el caso de Cali, De La Espriella anunció que se encontraron cerca de 5.000 viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, 700 heridos, tres hospitales colapsados, 18 hospitales afectados y averías en el aeropuerto, además de 188 personas desaparecidas que serán buscadas en la jornada de este martes y los días siguientes.

El presidente dijo que para esta ciudad ya se ha dispuesto de 228 rescatistas, además de perros, y 105 ingenieros militares que ayudarán a encontrar a las personas desaparecidas.

En medio del balance, De La Espriella dijo que se han registrado saqueos y problemas de orden público por lo que dijo que a partir de este amanecer habrá más de 1.000 uniformados protegiendo la ciudad de estos hechos.

El presidente anunció un plan de choque para la ciudad y mencionó que se les entregará un subsidio a los damnificados para la recuperación de sus viviendas. Además, reconoció que se necesitan carpas, agua, entre otros elementos básicos. “Estamos en la consecución de todo ello”, confirmó el mandatario.

Otra de las ciudades más afectadas fue Pereira, la capital de Risaralda, en la que estuvo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y otros miembros del Gobierno nacional.

El mandatario estuvo con los alcaldes y gobernadores al frente de la situación. Foto: Prensa Presidencia

Lara anunció que a partir de este martes se llevará combustible, plantas eléctricas para la red privada hospitalaria, una planta eléctrica de 250 caballos de fuerza para el Hospital Santa Mónica y carrotanques para solucionar la falta de agua que se registra en algunas partes de la ciudad.

Otro de los departamentos con mayor afectación fue Chocó, a donde llegó De La Espriella y anunció otras medidas. Una de ellas es que desde el Ministerio de Salud se coordinará el traslado de los heridos a Medellín para que tengan atención especializada.

Asimismo, dijo que se entregará un subsidio de vivienda para los damnificados, que serían más de 1.400 los afectados por la tragedia en el departamento.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estuvo en Manizales, dijo que se logró apoyo internacional. Según dijo, el Banco Mundial dispuso recursos de donación por 200.000 dólares para evaluación de daños y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 500.000 en donación y cooperación técnica, además de 50 millones de dólares que dará el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El presidente aseguró que seguirá liderando esta tragedia que afecta al país y declaró la emergencia nacional. “Frente a la adversidad que hoy golpea a nuestro pueblo, el Estado no se dobla ni titubea. Este Gobierno asume con carácter, total disposición y compromiso absoluto la atención integral de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas por esta tragedia natural”, aseguró.