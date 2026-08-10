Presidente del Senado, Honorio Henríquez propone que congresistas donen un salario para ayudar a damnificados por el terremoto en Colombia

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, hizo un llamado este lunes, 10 de agosto, a todos los congresistas para que se sumen a una iniciativa con la que busca recaudar recursos destinados a las miles de familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó diferentes regiones de Colombia.

Abelardo De La Espriella confirmó que el terremoto dejó en Chocó 13 muertos, 119 heridos y 1.467 afectados: “Está el dinero para atender la tragedia”

La propuesta consiste en que cada integrante del Congreso done un salario para contribuir a la atención de quienes resultaron afectados por la emergencia.

“Como Presidente del Senado, invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto”, expresó Henríquez por medio de su cuenta de X.

El llamado se produce mientras organismos de socorro, autoridades locales y entidades del Gobierno continúan evaluando la dimensión de los daños provocados por el terremoto y sus posteriores réplicas. El Gobierno declaró la situación de desastre nacional para facilitar la movilización de recursos destinados a atender la emergencia.

Honorio Henríquez anuncia comisión en el Congreso

La donación de los salarios no fue la única medida planteada por el presidente del Senado. Henríquez anunció que el próximo miércoles se conformará una comisión bicameral, es decir, con participación del Senado y la Cámara de Representantes, para hacer seguimiento y acompañamiento a la atención de la tragedia.

“Además, el día miércoles conformaremos una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a esta tragedia. ¡Colombia nos necesita unidos!”, afirmó.

El anuncio adquiere especial relevancia por el papel que tendrá el Congreso en medio de la emergencia. Henríquez había señalado desde la posesión del nuevo Gobierno que el Legislativo tendría una responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los principales problemas del país y había llamado a construir consensos.

Por ahora, Henríquez planteó la donación como una invitación dirigida a todos los congresistas, por lo que se espera conocer quiénes se sumarán a la iniciativa y cómo será organizado el mecanismo para canalizar los recursos hacia los damnificados.

Terremoto en Colombia: alcalde de Cali decreta toque de queda y ordena militarizar diferentes puntos de la ciudad tras amenazas de saqueos

Gobierno mantiene despliegue por el terremoto

La propuesta surge en momentos en que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mantiene desplegada su capacidad institucional para responder a la emergencia.

El mandatario ordenó desde las primeras horas la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención, conocer los daños y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Las consecuencias del terremoto se extienden por diferentes zonas del territorio nacional, mientras continúan los trabajos de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

Con la iniciativa anunciada por Henríquez, el Congreso busca sumarse a la respuesta no solo mediante recursos económicos aportados por sus integrantes, sino también a través del seguimiento político e institucional a las acciones que se adelanten para atender a las víctimas.