Honorio Henríquez y su discurso de unión en la posesión: “Presidente, hay una oportunidad inmensa para trabajar”

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, jugó un papel protagónico en la posesión de Abelardo De La Espriella: le terció la banda presidencial y pronunció un discurso emotivo en el que plasmó los problemas urgentes que deben ser atendidos por el Tigre, llamó a evitar el ruido de las confrontaciones políticas, habló de “consensos” y, lo más importante, tendió puentes entre la Casa de Nariño y el Congreso.

Las palabras de Henríquez cobraron fuerza porque él no fue el candidato ungido por De La Espriella para la presidencia del Senado. Aun así, extendió sus brazos –y los del Legislativo– para respaldar al nuevo mandatario.

“El ejercicio político no se mide jamás por la intensidad de las confrontaciones. Celebramos a quien derrotó al adversario. Quien habló más fuerte. Quien consiguió más aplausos. O más likes…”, reflexionó el senador samario.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

A su juicio, cada minuto dedicado a los conflictos es un minuto que se les roba a las soluciones que requiere el país.

“En mi ejercicio como presidente del Senado, dedico y dedicaré los mayores esfuerzos para lograr un diálogo de nación que escucha a los expresidentes, respetuoso con los dirigentes de los distintos partidos políticos, que dialoga con los gremios y los sindicatos, para construir, entre todos, la solución de nuestros problemas”, anticipó.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, saluda tras recibir la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Y a renglón seguido, Henríquez le notificó a De La Espriella: “Hay en este Congreso, señor presidente, una inmensa oportunidad para trabajar conjuntamente por la reconstrucción del país. Hay una amplia mayoría que defiende la democracia, que profesa una devoción por las libertades, que cree en la iniciativa privada y que privilegia las políticas sociales. Suficiente materia prima para construir entre todos el consenso por Colombia”.

“Este consenso –aclaró el presidente del Senado– debe liderarlo De La Espriella, respetando el pluralismo y la entidad partidista. Hay que gobernar con sólidas convicciones. Pero sé que usted entiende que no es hora de imponer el criterio gubernamental, sino de liderar diálogos y construir soluciones con la fuerza del consenso”.

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Y añadió: “No es hora de pasar por encima de las colectividades políticas, sino de reconocerlas, justamente para enriquecer la conversación nacional a partir de su representatividad y de su fortaleza”.

Notificó que el Congreso está listo para abordar las prioridades de la agenda económica: el Plan de Desarrollo 2026-2023, la reforma tributaria, el ajuste fiscal para reducir el tamaño del Estado y el presupuesto de la vigencia fiscal 2027.

Honorio Henríquez, presidente del Congreso, posesionó a Abelardo De La Espriella en la Arena USC de la ciudad de Cali. Foto: Anadolu via Getty Images

En su discurso, el presidente del Congreso también le hizo una anotación al Tigre De La Espriella que, según él, “es en tono menor”.

“A todo nuevo Gobierno no falta quien le aconseje alimentar el debilitamiento de los partidos para garantizar la gobernabilidad e imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”, expresó.

Honorio Henríquez no ocultó el optimismo por posesionar, como presidente del Senado, a Abelardo De La Espriella. Por eso no dudó en decir que con la entrada en marcha del Gobierno del Tigre “renace en Colombia un periodo de confianza, optimismo y esperanza”.

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Y como presidente del Congreso ratificó nuevamente su reconocimiento y legitimidad al nuevo jefe de Estado, pese al ruido de la izquierda, que insiste en que el Tigre es un presidente ilegítimo y que hubo “fraude” en el conteo de los votos, aunque su triunfo fue reconocido por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los jueces.

“Me honra haber dado posesión como presidente, en esta bella ciudad de Santiago de Cali, al doctor De La Espriella, quien asume su Gobierno con absoluta legitimidad e independencia, elementos fundamentales para acometer la tarea que inicia y convoca a toda la nación”, pronunció.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pronunció un discurso emotivo durante la ceremonia. Foto: Getty Images

Y a renglón seguido siguió reflexionando sobre la realidad de la otra Colombia: “En estos momentos, mientras estamos aquí, son muchas las madres y padres que buscan atención médica de la que pende la vida de sus hijos, o que luchan contra obstáculos irracionales para conseguir medicinas vitales”. Los campesinos, según él, temen que sus hijos salgan de sus hogares y sean reclutados a la fuerza por los grupos criminales.

“Los comerciantes y agricultores se encuentran asediados por el secuestro y la extorsión. Millones de jóvenes sueñan con encontrar oportunidades en su propia tierra y no tener que buscar su futuro lejos de Colombia. Empresarios, comerciantes, emprendedores reclaman estabilidad, apoyo del Estado, menos impuestos y mejores condiciones para invertir”, destacó.

En imágenes: La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia 2026-2030

En el Caribe, de donde él es oriundo, dijo que abundan las familias que, a su juicio, viven en el diario dilema de pagar la factura de la luz o llevar comida a la mesa del hogar.

“Ellos no preguntan quién ganó las elecciones. Tampoco quién pronunció el mejor discurso. Ni quién obtuvo la victoria más amplia. Nos preguntan algo mucho más sencillo: ¿cuándo veremos soluciones efectivas a los inmensos problemas?”.

Posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Dijo que lo público no es un privilegio, es una responsabilidad que se honra. Y ese honor comienza por entregar resultados, pasa por la eficiencia y transparencia en los recursos utilizados y se potencializa cuando impacta a la mayoría.

“No basta con representar a los ciudadanos, tenemos que responderles. No basta con ocupar un cargo. Hay que merecer la confianza que el cargo representa. No basta con prometer un mejor país. Tenemos que construirlo, y en especial elevar la productividad de nuestra economía para que se supere la pobreza y la desigualdad”, remarcó.

Seguidamente, el presidente del Senado le hizo una radiografía a De La Espriella del país que empezó a gobernar este 7 de agosto: “Usted recibe un país que enfrenta innumerables desafíos: el orden público está perturbado, la inseguridad ciudadana es agobiante, la situación fiscal es crítica, nuestra soberanía energética está comprometida, campean el narcotráfico y la minería criminal, el sistema de salud está devastado y la corrupción se come de noche todo lo que los colombianos producen de día”.

El presidente Abelardo De La Espriella presta juramento ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Henríquez –quien también le hizo un homenaje a Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025– fue insistente en la unión de todas las fuerzas para sacar adelante a Colombia. “La participación y el trabajo de todos es la mejor opción para lograr una rápida y profunda transformación del país”, dijo.

Y recordó que abundan los ejemplos de que nada será posible sin convergencia y sentido colectivo.

“España dio el gran ejemplo en 1977. Enfrentados acérrimamente por las 500.000 muertes de la guerra civil y por 36 años de dictadura de Franco, los máximos dirigentes políticos de izquierda, centro y derecha fueron capaces de declinar sus rencores y pusieron de lado sus intereses para negociar y definir con sus adversarios el plan político y económico a través del cual se convirtió en un país próspero y exitoso, cuando era de los más atrasados de Europa”, pronunció.

Conmovedor gesto de Abelardo De La Espriella durante su posesión presidencial: detuvo su discurso

Por eso, enfatizó que es impostergable hacerles frente porque la solución, según él, no da espera. “Es el momento de los cambios profundos y de grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la nación que usted, como presidente, está en el deber de convocar”, remató.

En su discurso, Henríquez también habló de los retos en seguridad y en materia económica, entre otros. Y le dedicó un espacio a la paz: “Tal vez ha llegado el momento de comprender una verdad sencilla: la paz no se decreta, la paz se construye y se logra”.