El “empalme anticorrupción” promete destapar varios escándalos de Gustavo Petro. En dos semanas se conocerán los resultados

Durante los últimos meses, un equipo dividido en distintos sectores y liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo se dedicó a escarbar varios de los contratos y decisiones del Gobierno saliente de Gustavo Petro ante las dudas que generaron distintos sectores sobre las movidas de sus funcionarios en distintas entidades.

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SEMANA conoció que en ese proceso se han encontrado múltiples hallazgos que serán revelados a los colombianos en aproximadamente dos semanas, lo que podría desencadenar un gran revuelo en el país.

El proceso de empalme entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el entrante, Abelardo De La Espriella, fue particular por ser uno de los más complejos en la historia republicana nacional. Como antes no había sucedido, ambos líderes políticos no se encontraron personalmente por las marcadas diferencias ideológicas y no se verá la característica fotografía en la Casa de Nariño entre los dos, que representa, por un lado, la llegada de un nuevo mandato y, por otro lado, el ocaso de una administración.

A los pocos días de haberle ganado el pulso a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, De La Espriella confirmó que no se reuniría con Petro. Eso, sumado a que su posesión se programó para que fuera en una ciudad distinta a Bogotá por su propósito de descentralizar el poder, llevó a que el presidente saliente y el entrante no se encontraran en ningún momento.

En el arranque de la administración de Abelardo De La Espriella se seguirán conociendo detalles de cómo quedaron cada una de las entidades del Gobierno. Foto: Presidencia.

Ambos mandatarios estuvieron alejados del proceso de empalme. En el caso del Gobierno entrante, Restrepo fue el encargado de liderar ese equipo, acompañado de Jerome Sanabria, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, María Isabel Campo y Carlos Alonso Lucio. Se dividieron en 22 sectores, en gran parte liderados por quienes estarán en el equipo de gobierno.

En el caso del mandato de Gustavo Petro, el jefe de Estado saliente designó a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, para liderar ese proceso. Aunque se llevaron a cabo encuentros entre los equipos y se estableció un cronograma de trabajo para entregar la información de forma armoniosa, esas conversaciones fracasaron en poco tiempo por disgustos. Ávila le reclamó a Restrepo que el nombre de “empalme anticorrupción” era una crítica hacia ese Gobierno y no lo toleraban.

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“Debemos expresar con profunda preocupación que ese espíritu institucional no ha encontrado la misma reciprocidad”, criticó Ávila. Lo que rompió, en últimas, esas conversaciones fueron unas declaraciones que hizo Lucio criticando fuertemente a Petro, lo que molestó al Gobierno saliente y ocasionó que se levantaran de la mesa.

Como el Gobierno De La Espriella venía recopilando la información desde hace varios meses, les sirvió para seguir ese proceso por su cuenta.

Con esa información, el equipo entrante adelanta la compilación de la información que presentarán al país en un informe en las próximas semanas.

En ese documento se podrán encontrar los hechos más relevantes del empalme. En el caso de los cuestionamientos o posibles hechos de corrupción, la información ya fue trasladada a los entes de control y a las autoridades para que puedan encontrar responsables en cada uno de los 22 sectores en los que se dividieron.

El equipo de empalme del presidente Abelardo De La Espriella lanzó varias alertas por presuntas irregularidades que deberán ser investigadas. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

Ya se han conocido algunas puntadas de lo que se revelará, como una denuncia por presuntas irregularidades por 370.000 millones de pesos en un contrato para 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Coldetec. Advierten de posibles sobrecostos de hasta un 85 por ciento y un presunto detrimento patrimonial superior a 20.700 millones de pesos. Asimismo, otro contrato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por 23.000 millones de pesos relacionados con presuntas presiones políticas.

A eso se le suma que, en el arranque del Gobierno De La Espriella, cuando cada uno de los ministros ya esté al frente de las carteras, se seguirán conociendo detalles de cómo quedaron cada una de las entidades y los enfoques que tendrán que replantear de los programas.

En el proceso de empalme, el equipo de De La Espriella contó con el apoyo de la Contraloría General, por lo que allí también reposan informes detallados, que ya fueron entregados, sobre lo que sucedió con el Gobierno saliente.

El pasado martes 4 de agosto, Restrepo informó que se reunió con el procurador general, Gregorio Eljach, para presentarle los avances de ese empalme “anticorrupción” y compartir las principales alertas fiscales que encontraron, así como posibles hechos de corrupción y malos manejos en la administración de los recursos públicos.

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“Acordamos fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las instituciones, hacer seguimiento a los principales riesgos identificados durante el empalme, aprovechar los instrumentos de conciliación y defensa jurídica del Estado en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y acompañar un proceso de transición transparente que garantice la protección del patrimonio público”, aseguró Restrepo.

SEMANA conoció otro factor crucial en el proceso de empalme para recopilar la información: se estableció un canal de comunicación en el que los funcionarios salientes pudieron entregar datos de relevancia para el Gobierno entrante sobre hechos cuestionables que estaban sucediendo en cada una de las entidades o posibles conatos de corrupción.

El gabinete de Abelardo De La Espriella en su segundo consejo de ministros. Foto: SEMANA

Para algunos que formaron parte de ese proceso, más que un empalme se trató de una auditoría forense que se le hizo al Gobierno saliente, como nunca antes había hecho un equipo entrante y ante las alertas de posible corrupción.

Mientras eso sucedía, el presidente De La Espriella se enfocó en conversar con los alcaldes y gobernadores del país, lo que se denominó “empalme territorial”. El mandatario entrante visitó varias regiones, como Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Norte de Santander, Huila, entre otras.

El principal enfoque de esos empalmes territoriales fue verificar el avance de varios proyectos que estarían rezagados y enviar el mensaje de que el Gobierno entrante trabajará de la mano con los alcaldes y gobernadores para sacar esas promesas adelante y mantener un diálogo con los mandatarios locales, a diferencia de lo que sucedió con Gustavo Petro, que zanjó varias confrontaciones con ellos durante sus cuatro años de gobierno.

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El final de este empalme no culminó con la imagen del presidente Petro saliendo de la Casa de Nariño junto a su familia mientras ingresaban el Tigre y sus seres queridos, pues el mandatario entrante decidió que la posesión se realizara en Cali, aprobada mediante una proposición en el Congreso.

Será otra de las imágenes que falte en los protocolos que comúnmente se llevan a cabo, pero que el presidente De La Espriella ha querido relegar para priorizar otros simbolismos, como su propósito de enfocarse en trabajar desde las regiones y descentralizar el poder. En el caso del Pacífico, uno de los argumentos para desarrollar este evento en Cali, Valle del Cauca, es enviar un mensaje a los grupos armados ilegales que delinquen en ese territorio de que los combatirá con contundencia.

El empalme que realizó el Gobierno entrante promete seguir revelando información y escándalos de lo que habría hecho el Gobierno saliente en los últimos cuatro años. El país está a la expectativa de los detalles de ese informe, que elaboró el equipo de Defensores de la Patria, liderado por el vicepresidente Restrepo y que, al parecer, contará información sensible de lo que hicieron en las distintas carteras en los cuatro años del primer gobierno de izquierda.