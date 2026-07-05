José Manuel Restrepo celebra que la Contraloría acompañe el empalme anticorrupción

El equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella informó que la Contraloría General de la República acompañará oficialmente el proceso de empalme anticorrupción entre el Gobierno saliente y el entrante.

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La confirmación quedó consignada en una carta firmada por el contralor general encargado, Carlos Enrique Silgado Betancourt, dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

En el documento, la entidad manifiesta su disposición para participar en este ejercicio institucional, con el propósito de fortalecer la transparencia, prevenir riesgos fiscales y proteger el patrimonio público durante la transición de Gobierno.

Tras conocerse la respuesta, Restrepo celebró la decisión y aseguró que el acompañamiento de la Contraloría fortalece la legitimidad del proceso impulsado por el presidente electo.

“La participación de la Contraloría es una demostración de la legitimidad de un proceso que lo único que busca es generarle transparencia y claridad a los colombianos sobre cómo se recibe el país. Punto de partida para la construcción de la patria milagro”, afirmó.

El vicepresidente electo agregó que este acompañamiento permitirá ofrecer mayores garantías sobre el manejo de los recursos públicos durante el cambio de administración.

“Creemos que esta es una demostración de que, logrando esa transparencia, garantizándole a los colombianos un eficiente uso de los recursos públicos y demostrando claridad en las cuentas, los colombianos tendremos absoluta certeza sobre lo que ha sucedido y sobre lo que habrá de construir el Gobierno de Abelardo De La Espriella de aquí en adelante”, sostuvo.

Restrepo concluyó señalando que el empalme anticorrupción hace parte de uno de los principales compromisos del nuevo Gobierno desde el inicio de la transición.

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“Este es un compromiso que asumimos desde el primer momento en la construcción de esta patria milagro y hoy continúa este esfuerzo de este empalme anticorrupción, que es tan importante para el inicio de este nuevo gobierno”, puntualizó.