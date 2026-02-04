Gustavo Petro calificó como un “golpe electoral” decisión del CNE contra Iván Cepeda y lista a la Cámara: “Acción de tutela”

Luego de que se conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación del candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en la consulta del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Estados Unidos.

En medio de la agenda de trabajo que está adelantando en Washington, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X un mensaje sobre esa determinación del organismo electoral.

Atención: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo, según mayorías en el Consejo Nacional Electoral

En el post, el mandatario colombiano calificó como un “golpe” las decisiones del CNE e hizo un llamado urgente a abogados para que interpongan tutelas.

“Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención Americana”, dijo el jefe de Estado.

Además, en otro pronunciamiento que hizo el mandatario colombiano en su intervención en la OEA, alertó sobre una situación que se está presentando en el Consejo Nacional Electoral: “Hoy las mayorías que dominan el poder electoral en Colombia están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas, otra vez lo mismo”.

A renglón seguido, el presidente, en un mensaje, arremetió contra el CNE: “Si el consejo electoral, impidió, teniendo tiempo, el derecho fundamental a fundar un partido político llamado Pacto Histórico a sus integrantes, y varió de manera pública y unilateral la pregunta que puso en una consulta transformándola de consulta partidista a interpartidista, sin serlo, entonces ahora impide la inscripción de candidaturas legítimas a las elecciones de Colombia, violando derechos fundamentales explícitos en la Constitución y en la Convención Americana”, dice el mensaje del jefe de Estado”.

“Grosería y aberración”: Gustavo Petro arremetió con dureza contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral

“Lo hace solo para garantizar, por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE. Eso se llama trampa y se hace rompiendo la Constitución de Colombia”, concluyó.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral también tomó la determinación de revocar la lista del Pacto Histórico para la Cámara por Bogotá. El argumento que expresó el organismo fue que se incurrió en un incumplimiento de voluntades.