Política

“Grosería y aberración”: Gustavo Petro arremetió con dureza contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral

Desde la Casa de Nariño fueron recusados varios magistrados.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
El presidente Gustavo Petro estalló en redes sociales.
El presidente Gustavo Petro estalló en redes sociales. Foto: Presidencia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó un fuerte mensaje en redes sociales, en medio de la agenda de trabajo que adelanta en Washington, Estados Unidos, y luego del cara a cara que sostuvo con su homólogo Donald Trump.

En el mensaje, que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado arremetió con dureza en contra de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La molestia del mandatario se relaciona con la determinación que adoptó la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la declaratoria de la emergencia económica.

En el mensaje, Petro criticó la postura del CNE sobre el partido del Pacto Histórico, de cara a las elecciones de 2026.

“El jefe de Estado solicita a las mayorías viejas que conforman algunas instituciones de Colombia respetar la Constitución:

1. No se puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la Corte Constitucional. No solo es grosería e irrespeto personal al presidente, sino una aberración que pone en peligro el orden constitucional.

2. Si el Consejo Electoral impidió, teniendo tiempo, el derecho fundamental a fundar un partido político llamado Pacto Histórico a sus integrantes, y varió de manera pública y unilateral la pregunta que puso en una consulta transformándola de consulta partidista a interpartidista sin serlo, entonces ahora impide la inscripción de candidaturas legítimas a las elecciones de Colombia, violando derechos fundamentales explícitos en la Constitución y en la Convención americana”, dice el mensaje del jefe de Estado.

Y avanzó: “Lo hace solo para garantizar por interés de los grupos políticos a los que pertenecen la mayoría del CNE. Eso se llama trampa y se hace rompiendo la Constitución de Colombia”.

“Invito a la colombianidad de nuevo a la acción de tutela buscando reparar los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, después de la reposición presentada al CNE y su respuesta. Dejen al pueblo decidir libremente”, recalcó el mandatario.

Cabe reseñar que el pasado 29 de enero la Corte Constitucional tomó la decisión de suspender de manera provisional la emergencia económica, mientras se discute esa medida excepcional a fondo. Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal se decantó por la suspensión provisional de la medida.

Por último desde la Casa de Nariño fueron recusados los magistrados Carlos Camargo, Paola Meneses, Natalia Cabo, Héctor Carvajal, Lina Escobar, Vladimir Fernández y Miguel Rozo.

