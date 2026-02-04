Política

“No hay que tener nervios”: Gustavo Petro habló sobre una orden a su gobierno que puso en alerta a los empresarios

El mandatario colombiano mostró su interés en que Colombia siga cambiando.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 5:35 p. m.
El presidente Gustavo Petro, en medio de su agenda en Estados Unidos, respondió a una polémica que se desató por una orden que impartió.
El presidente Gustavo Petro, en medio de su agenda en Estados Unidos, respondió a una polémica que se desató por una orden que impartió. Foto: Presidencia

Desde Washington, donde avanza en una agenda de trabajo, el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó una medida que adoptó su Gobierno y que puso en alerta a los empresarios.

Tiene que ver con una solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los empresarios, en la cual se pide responder sobre las estrategias que utilizan para fijar precios. Ese panorama que ha llevado a algunos a pensar que la petición de información estaría encaminada a controlar que no se haga especulación.

Y frente a esa preocupación, el mandatario colombiano le salió al paso a la controversia a través de su cuenta de X: “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia por parte del consumidor la estructura de formación de precios del oferente”.

“Un precio en general es el costo medio de producir en una rama productiva más su tasa media de ganancia. Los que tienen costos menores pueden ganar más por un rato y los que tienen costos más altos pueden desaparecer en libre competencia si no se ponen las pilas”, dijo el jefe de Estado.

También avanzó en el mensaje: “De la ganancia salen los costos financieros, y en el costo de producir está el valor de los insumos y la energía; en producciones agrarias, de la tasa de ganancia sale el pago por la renta de la tierra”.

“Cuando pusimos más impuestos a dueños de bancos, dueños de dividendos y propietarios grandes de la tierra, y el oligopolio de la generación eléctrica a tributar, buscamos bajar las rentas que se extraen a la ganancia y se van de la producción, e incluso del país, y en vez de desestimular, estimular que la mayor parte de la ganancia se reinvierta, poniendo, precisamente, impuestos a los dividendos”, subrayó Gustavo Petro.

Así mismo indicó: “Esto no lo entendió para nada la mayoría de la Corte Constitucional. Pregunta la periodista Orozco si hubo un gran lobby empresarial, seguro de dueños de la banca”.

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026
El presidente, Gustavo Petro, avanza en una agenda en Estados Unidos. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

“Como la mayoría de los magistrados no conoce cómo se valora el capital a través de la producción, lo que hicieron, siguiendo a Ibáñez y Camargo, fue darle un enorme golpe al capitalismo nacional”, afirmó el mandatario de izquierda.

Y concluyó: “Estimularon las grandes rentas improductivas que paralizan al capital y desestimularon el capital productivo. A los dueños de industrias y agricultura les hubiera convenido mucho la reforma tributaria”.

“Sobre todo le hubiera convenido a la pequeña y mediana industria porque se disminuían sus impuestos. Habrá que elegir un Congreso de verdad nuevo para que Colombia siga cambiando”, puntualizó Petro.

