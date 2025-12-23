Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Gustavo Petro, en su alocución presidencial, reveló que tiene lista una nueva propuesta de asamblea nacional constituyente. El mandatario dijo que optará por presentarla si no cesa el “bloqueo institucional” contra su Gobierno.

“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”, sostuvo Petro.

Y agregó en su discurso: “Vamos, porque ya vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha”.

De acuerdo con el presidente, será el nuevo Congreso de la República, que se elegirá en las próximas elecciones legislativas, el que decida sobre su propuesta.

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, dijo.

Petro incluso pidió un “voto inteligente”, dado que el “Congreso frenó la mayoría de las reformas”.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

“No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, complementó.

Así justificó los nuevos impuestos del decreto de emergencia económica

Momento de la alocución del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República / Red social X

El mandatario arremetió contra el Congreso y criticó a la Corte Constitucional, justificando así su decisión de declarar emergencia económica.

“Desde le gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal. Fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo, la Corte Constitucional tumbó casi la mitad. El Congreso, irresponsablemente, en sus comisiones económicas —miren los nombres de los senadores—, ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, dijo Petro en su alocución.

Y luego manifestó: “Esta es la base de por qué tenemos que decretar emergencia. El Congreso se negó y la Corte lo hizo antes, y ahora está otra vez a su decisión (…) El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”.