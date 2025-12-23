Política

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

El mandatario aseguró que piensa llevarla a cabo si no se acaba el “bloqueo institucional” contra su Gobierno.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 12:58 a. m.
Gustavo Petro durante la alocución presidencial de este martes 23 de diciembre.
Gustavo Petro durante la alocución presidencial de este martes 23 de diciembre. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Gustavo Petro, en su alocución presidencial, reveló que tiene lista una nueva propuesta de asamblea nacional constituyente. El mandatario dijo que optará por presentarla si no cesa el “bloqueo institucional” contra su Gobierno.

“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”, sostuvo Petro.

Y agregó en su discurso: “Vamos, porque ya vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha”.

De acuerdo con el presidente, será el nuevo Congreso de la República, que se elegirá en las próximas elecciones legislativas, el que decida sobre su propuesta.

Política

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Política

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Política

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

Política

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Política

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

Política

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Política

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Mundo

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Confidenciales

“Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan”: asegura ministro del Gobierno Petro

Política

El candidato Abelardo de la Espriella radicó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, dijo.

Petro incluso pidió un “voto inteligente”, dado que el “Congreso frenó la mayoría de las reformas”.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

“No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, complementó.

Así justificó los nuevos impuestos del decreto de emergencia económica

Alocución del presidente Gustavo Petro, el 23 de diciembre
Momento de la alocución del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República / Red social X

El mandatario arremetió contra el Congreso y criticó a la Corte Constitucional, justificando así su decisión de declarar emergencia económica.

“Desde le gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal. Fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo, la Corte Constitucional tumbó casi la mitad. El Congreso, irresponsablemente, en sus comisiones económicas —miren los nombres de los senadores—, ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, dijo Petro en su alocución.

Y luego manifestó: “Esta es la base de por qué tenemos que decretar emergencia. El Congreso se negó y la Corte lo hizo antes, y ahora está otra vez a su decisión (…) El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”.

Mas de Política

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro insiste en convocar a una asamblea nacional constituyente: “Vamos a presentar la ley”

Alocución de Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, sobre decreto de emergencia: “La Corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis”

RTVC suscribió un millonario contrato para ejecutar en 16 días.

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Concejo de ministros Gustavo Petro hoja Coca

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

"Esta colaboración entregará datos en tiempo real, análisis profundos y modelado predictivo para informar al público, los medios y los interesados a lo largo del ciclo electoral"

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Julián López, Gustavo Petro y Lidio García.

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

Noticias Destacadas