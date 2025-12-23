Política

Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

En su discurso, el mandatario justificó la decisión de declarar la emergencia económica en Colombia.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 12:19 a. m.
Alocución de Gustavo Petro.
Alocución de Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro inició la alocución de este martes, 23 de diciembre, hablando sobre el decreto de emergencia económica que expidió en las últimas horas.

Frente a la actual situación fiscal del país, el presidente culpó a la Corte Constitucional por tumbar impuestos de su primera reforma tributaria y al Congreso de la República, que hundió dos leyes de financiamiento.

“Desde le gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal. Fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo, la Corte Constitucional tumbó casi la mitad. El Congreso, irresponsablemente, en sus comisiones económicas —miren los nombres de los senadores—, ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, manifestó.

De acuerdo con Petro, en lo que va de 2025 se han estabilizado las finanzas del Estado, pero “aun sin disminuir el superávit primario y eso es lo que intentamos con el decreto de emergencia”.

