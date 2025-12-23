Gustavo Petro arremetió contra el Congreso en su alocución: “Irresponsablemente, ha hundido dos veces la ley fiscal”

El presidente Gustavo Petro inició la alocución de este martes, 23 de diciembre, hablando sobre el decreto de emergencia económica que expidió en las últimas horas.

Frente a la actual situación fiscal del país, el presidente culpó a la Corte Constitucional por tumbar impuestos de su primera reforma tributaria y al Congreso de la República, que hundió dos leyes de financiamiento.

“Desde le gobierno de Santos no tenemos superávit fiscal. Fue lo que quiso corregir con la reforma tributaria que se presentó en tiempos de Ocampo, la Corte Constitucional tumbó casi la mitad. El Congreso, irresponsablemente, en sus comisiones económicas —miren los nombres de los senadores—, ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, manifestó.

De acuerdo con Petro, en lo que va de 2025 se han estabilizado las finanzas del Estado, pero “aun sin disminuir el superávit primario y eso es lo que intentamos con el decreto de emergencia”.

“Esta es la base del porqué tenemos que decretar emergencia. El Congreso se negó y la Corte lo hizo antes, y ahora está otra vez a su decisión (…) El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”, dijo.

El presidente agregó, criticando al Legislativo: “Han elegido a esos congresistas y van contra ustedes”.

De acuerdo con el presidente, en su Gobierno ha habido “crecimiento económico y equidad social”, criticando incluso a las facultades de economía del país.

Gustavo Petro se dirige al país tras decretar la emergencia económica

En otro aparte de la alocución, el mandatario envió un saludo a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros de su administración que recientemente fueron enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. Que no se robaron un peso. No los están juzgando por eso, ojo. Porque dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el Gobierno y yo frené todos esos proyectos”, sostuvo Petro, quien reiteró que el exministro de Hacienda no “entregó” los proyectos a congresistas en la UNGRD.

Finalmente, el presidente de la República dijo que la Corte Constitucional tendrá la última decisión y recalcó que espera que sea “lo contrario” a lo ocurrido con la reforma tributaria del exministro José Antonio Ocampo.