El presidente Gustavo Petro respondió a los comentarios sobre su nacionalidad italiana, una ciudadanía que ha mantenido durante los casi cuatro años que ha ocupado la jefatura del Estado y que no fue impedimento para sus labores como congresista.
El debate surge después de que se cuestionara al candidato presidencial de la oposición, Abelardo de la Espriella, por tener tres nacionalidades (colombiana, italiana y estadounidense) hablando de una supuesta inhabilidad para ser presidente que ya abogados como Juan Manuel Charry y Mauricio Gaona, además de una veintena de exmagistrados, descartaron.
“Yo soy de mi patria y mi patria es Colombia, y está llena de vida y belleza, y he estado a punto de morir por ella. La vida es mi consigna para mí y para todas y todos“, expresó Petro en su cuenta de X.
Un tuitero cuestionó que se esté cuestionando al abogado De la Espriella por su triple ciudadanía, cuando el actual jefe de Estado es nacido colombiano y naturalizado como italiano.
Petro afirmó que “nunca he jurado obedecer prioritariamente la bandera de los Estados Unidos y subordinar mi bandera de Colombia a la de Estados Unidos", refiriéndose al juramento que deben hacer las personas que obtienen la ciudadanía de ese país norteamericano.
El presidente agregó en su respuesta al tuitero que: “Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier país del mundo, la rechazo de inmediato”.
Yo nunca he jurado obedecer prioritariamente la bandera de los EEUU y subordinar mi bandera de Colombia a la de EEUU.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2026
Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier pais del mundo, la rechazo de inmediato.
Yo soy de mi Patria y mi Patria es Colombia, y está llena… https://t.co/JhG7hrzYFi
Petro y De la Espriella no son los únicos líderes políticos que cuentan con más de una nacionalidad. En su carta los exmagistrados de las altas cortes recuerdan que ya hay jurisprudencia sobre ese asunto con sentencias que se han pronunciado sobre casos como el de la congresista Lina María Garrido, que fue estudiado por el Consejo de Estado.