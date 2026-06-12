Los juristas están dando por terminada la discusión sobre si Abelardo de la Espriella podría ser presidente con sus otras dos nacionalidades, la italiana y la estadounidense. Un grupo de exmagistrados de las altas cortes emitieron un comunicado en el que aclaran que la primera de estas no reviste ningún impedimento para ser jefe de Estado y que la segunda, al menos en la normativa colombiana, tampoco.

La conclusión de los expertos es clara: De la Espriella sí podría ser mandatario en caso de ganar las elecciones. “Nuestro análisis es exclusivamente en derecho colombiano y creemos que en nuestro ordenamiento constitucional no puede ser presidente de Colombia una persona que para naturalizarse en Estados Unidos haya hecho el juramento exigido por ese país”, se lee en el documento.

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Desde los sectores detractores de De la Espriella aseguraron que sus tres nacionalidades serían un problema para que él asuma las riendas del poder Ejecutivo en el eventual caso de ganar la segunda vuelta. Sin embargo, ya existe un claro antecedente: Gustavo Petro tiene dos nacionalidades.

El constitucionalista Juan Manuel Charry recordó que la Constitución Política de Colombia permite la doble nacionalidad y que uno de los requisitos que establece la carta magna es que la persona que sea elegida presidente sea colombiano.

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“En caso de que hubiera algún inconveniente de conflictos de intereses al tomar decisiones en el ejercicio del cargo está la figura del impedimento”, expresó Charry, dejando claro que el abogado sí está habilitado para ejercer un rol presidencial.

Justamente, la cuestión de la nacionalidad estadounidense ha sido uno de los puntos que se debatieron en este asunto. En su comunicado el grupo de exmagistrados de las altas cortes recordaron que “la Corte ha reconocido que la doble nacionalidad puede generar tensiones entre los deberes hacia un país y las obligaciones frente al otro”. Ahí entraría la figura de impedimento que menciona Charry.

El abogado Mauricio Gaona también consideró que “no existe inhabilidad que impida a un colombiano por nacimiento ejercer la Presidencia por tener otra nacionalidad. La ley y la Suprema Corte (USA) reconocen tal eventualidad. La Presidencia se decide con el voto, no con interpretaciones putativas. La Constitución está escrita".

El debate sobre la nacionalidad de De la Espriella también llegó a Estados Unidos. El abogado Camilo De Guzmán respondió a los cuestionamientos de los juristas colombianos sobre la cuestión del juramento que fidelidad a la patria estadounidense que hizo al nacionalizarse en ese país.

Ese abogado, quien está habilitado para ejercer en el estado de Nueva York, aclaró que “no es incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia por parte de Abelardo de la Espriella. Jurídicamente, su efecto es equivalente al italiano que, según el propio comunicado, no genera inhabilidad”.