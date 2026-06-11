El expresidente Álvaro Uribe comentó sobre la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

El exmandatario calificó su estrategia como “mala” y lo señaló, una vez más, por “compra de testigos”, refiriéndose al caso que los enfrentó en tribunales.

Duro dardos de Álvaro Uribe a Iván Cepeda: “organizador de marchas de las Farc” y “suplantador de la justicia”

“Se entiende por qué la campaña de Cepeda ha sido tan mala. El único oficio del candidato de la FARC es buscar cómo compra testigos para manipular la justicia y vengar la derrota política”

El Centro Democrático, partido liderado por Uribe, acusó al candidato de visitar cárceles para buscar testigos. Según esa colectividad, el próximo “objetivo” del congresista sería Abelardo de la Espriella.