Francisco Barbosa califica como “grave” que Rafael Nieto Loaiza plantee una guerra contra Abelardo De La Espriella

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza volvió a estar este domingo en el centro de la polémica tras una entrevista con Cambio, en donde dijo que le van a ganar la guerra a Abelardo De La Espriella, presidente electo.

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Sus palabras han generado diferentes reacciones, principalmente desde su propio partido político, el cual aclaró, a través de sus militantes, que el Centro Democrático no se encuentra en ninguna guerra con De La Espriella.

Así mismo, desde otros sectores políticos también se pronunciaron sobre las declaraciones de Nieto Loaiza. Este es el caso del exfiscal y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa, quien calificó el tema como “grave”.

“Grave que el senador Rafael Nieto del Centro Democrático plantee una guerra contra el presidente Abelardo De La Espriella”, manifestó Barbosa frente a lo dicho por el congresista del Centro Democrático.

Y agregó: “A muchos les está quedando grande identificar quienes son los verdaderos enemigos de la democracia“.