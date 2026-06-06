Francisco Barbosa asegura que el presidente Gustavo Petro lo amenazó: lo responsabiliza por cualquier afectación a su vida

El exfiscal general Francisco Barbosa anunció en las últimas horas que el presidente de la República, Gustavo Petro, lo amenazó a través de un mensaje en la red social X, en medio del debate por el fuerte discurso que pronunció el mandatario el pasado viernes desde el departamento de Córdoba.

Francisco Barbosa se despacha contra Petro: “A tres meses de salir de la presidencia, su futuro es turbio”

“Desde ya informo que cualquier afectación a mi vida o integridad será 100 % responsabilidad del señor Gustavo Petro, quien acaba de amenazarme a través de un mensaje en esta red social”, escribió el ex jefe del ente acusador.

El mensaje del presidente de Colombia se dio en respuesta a otra publicación de Francisco Barbosa, en la que posteó un video de Gustavo Petro en medio de su intervención este viernes, donde aseguró que si lo querían sacar de la presidencia el se iba a la calle con su pueblo.

“Quieres l.a fiscalía en manos de una Mancera, es decir en manos de la junta del narcotráfico y por eso siempre te detendremos (sic)”, escribió el presidente Gustavo Petro, lo que causó la reacción de Barbosa.

“El discurso de un decadente. Humilló al pueblo y el pueblo lo va a humillar el 21 de junio. Se lo dije en el 2023 ‘usted no valdrá nada el 7 de agosto de 2026′. No me creyó“, había escrito el exfiscal en el post del video.