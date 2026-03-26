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Francisco Barbosa se despacha contra Petro: “A tres meses de salir de la presidencia, su futuro es turbio”

Este comentario se da luego de que la Fiscalía anunciara que no existiría la “junta del narcotráfico”.

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Redacción Confidenciales
26 de marzo de 2026, 5:40 p. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro. Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

El exfiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se despachó nuevamente contra el presidente Gustavo Petro luego de que la Fiscalía anunciara que no existiría la “junta del narcotráfico“.

En eso va quedando la sarta de mentiras que ha construido Gustavo Petro por años. Sufrí la infamia y la difamación permanente. Al final quedó todo claro”, dijo Barbosa en cuenta personal de la red social de X.

El exfuncionario también recordó que Petro ha sido el único presidente colombiano “incluido en una lista de narcotraficantes e investigado en los Estados Unidos”.

Por último, Barbosa le lanzó una pulla al jefe de Estado, quien está próximo a finalizar su mandato: “A tres meses de salir de la presidencia, su futuro es turbio. Para las verdades, el tiempo”.

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