Fiscalía descarta participación de la ‘junta del narcotráfico’ en magnicidio contra Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, descartó en las últimas horas la participación de la ‘junta del narcotráfico’ en el crimen contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, una hipótesis que fue impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En medio de una rueda de prensa, la fiscal Camargo explicó que “esas órdenes de captura concedidas el día de hoy (por el magnicidio) se refieren a la Segunda Marquetalia. Eso es lo que nos arroja el trabajo de investigación que se ha venido haciendo hace casi nueve meses”.

La Fiscalía, junto al general William Rincón, director de la Policía Nacional, confirmó que Iván Márquez, máximo cabecilla de esas disidencias, junto a otros seis integrantes de ese grupo armado ilegal, fueron los autores intelectuales del ataque sicarial que le quitó la vida al congresista del Centro Democrático el pasado 7 de junio.

Por eso, la fiscal Luz Adriana Camargo reiteró que la razón detrás del crimen contra el precandidato presidencial fue “un clarísimo propósito de desestabilización política. De acuerdo también con el perfil de este grupo armado organizado residual”.

Gustavo Petro asegura que el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia y quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, “actuaba bajo otras órdenes”

Las autoridades ofrecieron hasta 5.000 millones de pesos de recompensa por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, para que responda por el crimen del congresista del Centro Democrático que fue atacado por un menor de edad con arma de fuego durante un mitin político en un parque de la zona conocido como El Golfillo.

Por este crimen, las autoridades también ofrecieron una recompensa de 4.000 millones de pesos por alias Jhon 40 y el Zarco Aldinever, dos de los hombres más poderosos y de confianza de Iván Márquez, uno de los jefes de las antiguas Farc que decidió volver a las armas.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay suma nuevo protagonista: ordenan captura de alias ‘Yako’. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Captura de pantalla) y (Colprensa)

En la fila de responsables dentro de la Segunda Marquetalia también aparecieron Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda; Diogenes Medina, alias Gonzalo; y Kendra Téllez, alias Yako. Las recompensas por estos hombres llegan hasta los 2.000 millones de pesos.

Esta información se conoció oficialmente luego de que SEMANA reveló el testimonio de Siomeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de cárcel por planear el crimen contra Uribe Turbay y quien terminó confesando que el Zarco Aldinever le dio la orden de asesinarlo.