Gustavo Petro asegura que el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia y quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, “actuaba bajo otras órdenes”

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, confesó ante la Fiscalía General de la Nación que recibió instrucciones de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, para organizar y ejecutar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según su testimonio, la orden habría sido emitida desde una zona cercana a la frontera con Venezuela.

El testimonio de alias El Viejo, quien fue condenado a 22 años de prisión, es considerado una pieza clave dentro del proceso judicial. De acuerdo con su declaración, la responsabilidad del crimen recaería en la Segunda Marquetalia, grupo señalado por las autoridades como el principal articulador del ataque.

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En ese contexto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X, afirmó que alias José Aldinever, pese a ser uno de los principales jefes de la Segunda Marquetalia, fue quien habría dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Además, señaló que él no tomaba acciones de manera independiente, sino que “actuaba bajo otras órdenes”.

“El Zarco Aldinever, jefe verdadero de la Segunda Marquetalia, dio la orden de matar al senador Uribe Turbay, pero actuaba bajo otras órdenes. La sección de la Segunda Marquetalia, que no estaba en negociaciones con el Gobierno, hizo reunión en Cúcuta con diferentes organizaciones mafiosas del país para lanzar una ofensiva contra el gobierno”, escribió el jefe de Estado en una publicación hecha en la red social.

El zarco aldinaver jefe verdadero de la segunda marquetalia dió la orden de matar al senador Uribe Turbay pero actuaba bajo otras órdenes.



La sección de la segunda marquetalia que no estaba en negociaciones con el gobierno hizo reunión en Cúcuta con diferentes organizaciones… https://t.co/7GMh9B5seG — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

El inquilino del Palacio de Nariño también señaló en X que la Segunda Marquetalia, la disidencia de Iván Mordisco y el Clan del Golfo estarían subordinados a una supuesta estructura mayor ligada al narcotráfico. Ante esto, según Petro, alias Zarco Aldinever habría recibido la orden de asesinar a un senador.

“La Segunda Marquetalia, igual que la disidencia de Iván Mordisco y el clan del golfo, estaban supeditados jerárquicamente a la junta nacional del narcotráfico de esmeralderos. De ellos, Aldinaver recibió la orden de asesinar”, señaló el presidente Petro.

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A través de la red social, el mandatario concluyó que “en tierras de Venezuela, el ELN puso una trampa a la dirección de la Segunda Marquetalia y cayeron con Aldinaver asesinados”.

Por su parte, alias el Viejo contó a las autoridades, en el testimonio conocido en exclusiva por SEMANA, que “siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry”, un hombre que compareció en 2022 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero que luego retomó las armas junto con Iván Márquez y el Zarco Aldinever.

Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, de la Segunda Marquetalia, participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: AFP/Suministrada a Semana API

Kendry fue el encargado de dar la orden de la hora cero para el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y quien presentó al Viejo y Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, que a su vez fue el que reclutó al menor de edad que disparó contra Miguel Uribe Turbay en el parque de Modelia.

Según conoció SEMANA, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, habría huido del país y estaría refugiado en Venezuela junto con Iván Márquez, a quien la Fiscalía no descarta expedirle una nueva orden de captura, esta vez por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.