Política

Andrea Padilla reclama que Petro se atribuyó ley que fue de su autoría: “¿No le dará pena?”

La Ley Esterilizar Salva fue redactada por la congresista. Sin embargo, el Gobierno la presentó como un logro de Gustavo Petro.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 4:55 p. m.
El Gobierno de Gustavo Petro se atribuyó la autoría de la ley promovida por la senadora Andrea Padilla
El Gobierno de Gustavo Petro se atribuyó la autoría de la ley promovida por la senadora Andrea Padilla Foto: Natalia Betancourt / Semana

La senadora Andrea Padilla acusó al presidente Gustavo Petro de atribuirse la autoría de una ley que ella promovió en el Congreso de la República para implementar un programa nacional de esterilización de animales de compañía, con el objetivo de prevenir que más seres sintientes estén en condición de calle y abandono.

La normativa fue de autoría de la congresista; incluso, hizo parte del catálogo de iniciativas animalistas que planteó en 2022, cuando se lanzó al Congreso de la República. Sin embargo, la Presidencia de la República publicó un mensaje en el que el Ejecutivo asegura que el Gobierno “cumplió” con el objetivo de darle garantías de vida a los animales.

Es más, Padilla cuestiona que su equipo de trabajo tuvo que interponer una acción judicial en contra de la administración Petro porque el mandatario se tardó en promulgar la norma, que ya había sido aprobada por el Congreso.

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“¿No le dará pena al Gobierno? Atribuirse una ley de mi autoría que, además, reglamentaron con un retraso de 14 meses y por orden de un juez, pues nos tocó meter acción de cumplimiento”, expresó la senadora.

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La congresista aseguró que esa ley estuvo “engavetada” en la oficina jurídica del Ministerio de Ambiente durante varios meses. “Tuvimos que hacer plantones. No han destinado ni un centavo, entre otras cosas porque no han creado el fondo cuenta que ordena la misma ley. ¡Qué descaro!”, advirtió la congresista.

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Es más, la senadora animalista es enfática al advertir que aún no se han destinado fondos del erario público para implementar ese programa. “Ojalá el ‘cumplimos’ y la sacada de pecho vengan con la destinación de los recursos, porque hasta ahora… ¡Nanay! Los más de tres millones de gatos y perros abandonados siguen llevando vidas miserables en las calles y el Gobierno sigue brillando por su ausencia”, cuestionó.

Además de la Ley Esterilizar Salva, Padilla también es autora de la Ley Ángel, que endureció las penas contra el maltrato animal, y la Ley Lorenzo, sobre los animales que son utilizados para labores de vigilancia, entre otras normas de agenda animalista.