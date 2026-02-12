Inundaciones

Andrea Padilla anuncia la entrega de 3,2 millones de ayudas para los animales damnificados en Córdoba

Empresas y voluntarios se sumaron para trasladar a los afectados a lugares seguros. Habrá atención veterinaria para perros y gatos.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 12:22 p. m.
La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba.
La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba. Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla

La senadora Andrea Padilla anunció el envío de 3,2 toneladas de ayuda para los animales de Córdoba que se vieron afectados por las inundaciones que el Frente Frío provocó en ese departamento.

La congresista lideró una iniciativa que contó con el respaldo de diferentes empresas privadas que se articularon para transportar alimentos, medicamentos y guacales para los damnificados. Además, se le ha entregado dinero en efectivo a defensores de los animales que se están encargando de transportar a estos seres sintientes a lugares seguros.

Cajas de compensación tendrán servicios para los animales de compañía

La campaña de ayudas para los animales de Córdoba contó con el respaldo de Avianca, Deprisa, Nutrión, Diverpool y la Fundación Ruta Animal. Asimismo, se sumaron otros voluntarios a esta iniciativa.

La distribución de las ayudas está a cargo de la médica veterinaria Ximena Maestra, directora de la Ruta Ecoanimal y el Proyecto ALA, actores que tendrán la misión de entregar las ayudas a las fundaciones y hogares de paso. También se está prestando ayuda veterinaria a perros y gatos.

“Gracias a ellos, garantizaremos que las ayudas lleguen a animales de todo el departamento, pues lamentablemente, hasta ahora, las donaciones se han concentrado en Montería”, sostuvo la senadora animalista.

La congresista está en campaña con el objetivo de mantener su curul animalista en el Senado de la República.

