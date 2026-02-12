La senadora Andrea Padilla anunció el envío de 3,2 toneladas de ayuda para los animales de Córdoba que se vieron afectados por las inundaciones que el Frente Frío provocó en ese departamento.

La congresista lideró una iniciativa que contó con el respaldo de diferentes empresas privadas que se articularon para transportar alimentos, medicamentos y guacales para los damnificados. Además, se le ha entregado dinero en efectivo a defensores de los animales que se están encargando de transportar a estos seres sintientes a lugares seguros.

La campaña de ayudas para los animales de Córdoba contó con el respaldo de Avianca, Deprisa, Nutrión, Diverpool y la Fundación Ruta Animal. Asimismo, se sumaron otros voluntarios a esta iniciativa.

La distribución de las ayudas está a cargo de la médica veterinaria Ximena Maestra, directora de la Ruta Ecoanimal y el Proyecto ALA, actores que tendrán la misión de entregar las ayudas a las fundaciones y hogares de paso. También se está prestando ayuda veterinaria a perros y gatos.

“Gracias a ellos, garantizaremos que las ayudas lleguen a animales de todo el departamento, pues lamentablemente, hasta ahora, las donaciones se han concentrado en Montería”, sostuvo la senadora animalista.

