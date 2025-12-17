Cajas de compensación tendrán servicios para los animales de compañía

Las cajas de compensación familiar tendrán servicios dirigidos a los animales de compañía. Los nuevos programas desarrollados para las mascotas surgen como resultado de una propuesta que presentó la senadora Andrea Padilla al Ministerio del Trabajo para invitar a esas entidades a incluir dentro de su oferta programas para los seres sintientes.

La cartera del trabajo y las cajas de compensación del país suscribieron la Alianza por el Bienestar Animal en el Sistema de Subsidio Familiar, que busca reconocer el bienestar animal como un componente fundamental de la vida familiar, comunitaria y social en Colombia.

Colombia avanza en la protección animal y transforma su amor por la vida y el respeto

“Las familias colombianas están cambiando. Cada vez más animales de compañía hacen parte de ellas (6 de cada 10 hogares en el país y 4 de cada 10 hogares en Bogotá conviven con al menos un gato o un perro), lo que anima a repensar los servicios de las cajas de compensación familiar”, comentó la senadora Andrea Padilla.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que esa alianza busca promover la empatía, la tenencia responsable y el bienestar integral de las familias trabajadoras y sus animales de compañía.

Los seguros para las mascotas ganan espacio en el gasto de los hogares colombianos

La Alianza por el Bienestar Animal en el Sistema de Subsidio Familiar fue lanzada por el ministro Sanguino, la senadora Padilla y las cajas de compensación.