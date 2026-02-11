Así pueden acceder las madres cabeza de hogar a subsidios en 2026

En Colombia, las madres cabeza de familia desempeñan un papel fundamental en la economía y el tejido social, liderando hogares donde recae la responsabilidad económica y afectiva de los hijos o de personas con discapacidad a su cargo.

Según datos de organizaciones locales y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 46% de los hogares del país están encabezados por mujeres en esta situación, lo que ha llevado a que el Estado y entidades territoriales estructuren una variedad de programas sociales específicos para 2026.

La llave: estar inscrita y actualizada en el Sisbén IV

Para acceder a la mayoría de las ayudas económicas y subsidios, la condición indispensable es contar con la encuesta del Sisbén IV actualizada.

El Sisbén cambia en 2026: así funcionará la nueva clasificación para entregar subsidios en Colombia

Este sistema de clasificación socioeconómica permite focalizar los recursos públicos hacia los hogares con mayores necesidades. Sin una inscripción válida o con datos desactualizados, las aspirantes quedan fuera de muchas convocatorias oficiales.

Transferencias económicas directas

Uno de los apoyos más relevantes para las madres en situación de mayor vulnerabilidad es la Renta Ciudadana, dentro de la línea de Valoración del Cuidado.

Este programa de Prosperidad Social entrega una transferencia de $500.000 cada 45 días a las mujeres clasificadas en el grupo A del Sisbén IV que tengan bajo su responsabilidad menores de seis años o personas con discapacidad.

Otra fuente de ingresos proviene de las cajas de compensación familiar, que ofrecen el subsidio familiar o cuota monetaria a trabajadoras afiliadas que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El monto mensual puede oscilar entre aproximadamente $53.000 y $86.000 por persona a cargo, dependiendo de la caja y la situación laboral de la beneficiaria.

También está disponible la Devolución del IVA, un mecanismo que reintegra parte del impuesto sobre las ventas a hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, con pagos que se realizan de manera bimestral para aliviar el gasto en consumo básico.

El Sisbén entra en una nueva etapa y redefine quién recibe subsidios en 2026

Subsidios de vivienda y educación

Las madres cabeza de familia también pueden acceder a programas vinculados con vivienda y educación.

Los subsidios de vivienda pueden cubrir parte de la cuota inicial de una casa de interés social. Foto: iStock

Por ejemplo, el subsidio familiar de vivienda nueva urbana ofrece apoyos de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a más de $52 millones) para la cuota inicial de una vivienda de interés social, siempre que la beneficiaria esté entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV y cumpla los demás requisitos de elegibilidad.

A nivel educativo, iniciativas como Renta Joven ayudan a estudiantes menores de 28 años, incluidos quienes son madres cabeza de familia, con apoyos económicos de hasta $400.000 por ciclo académico si están matriculadas en instituciones públicas o en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Apoyos adicionales y complementarios

Además de las transferencias y subsidios principales, también existen programas complementarios que fortalecen la red de protección social, como canastas alimentarias y apoyo pedagógico para la primera infancia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como iniciativas locales de transportes y materiales escolares que varían según el municipio o la alcaldía.

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

En conjunto, estas líneas de apoyo buscan no solo ofrecer alivios económicos directos, sino también ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias encabezadas por mujeres, consolidando una estrategia de inclusión social en un momento donde la clasificación correcta en el Sisbén IV es la puerta de entrada indispensable para acceder a más y mejores beneficios.