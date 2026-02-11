Subsidios

Así pueden acceder las madres cabeza de hogar a subsidios en 2026

La clasificación actualizada en el Sisbén es la puerta de entrada para acceder a las principales ayudas estatales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 12:38 p. m.
Renta ciudadana es uno de los programas más representativos para hogares en situación vulnerable.
Renta ciudadana es uno de los programas más representativos para hogares en situación vulnerable. Foto: GUILLERMO TORRES | SEMANA

En Colombia, las madres cabeza de familia desempeñan un papel fundamental en la economía y el tejido social, liderando hogares donde recae la responsabilidad económica y afectiva de los hijos o de personas con discapacidad a su cargo.

Según datos de organizaciones locales y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 46% de los hogares del país están encabezados por mujeres en esta situación, lo que ha llevado a que el Estado y entidades territoriales estructuren una variedad de programas sociales específicos para 2026.

La llave: estar inscrita y actualizada en el Sisbén IV

Para acceder a la mayoría de las ayudas económicas y subsidios, la condición indispensable es contar con la encuesta del Sisbén IV actualizada.

El Sisbén cambia en 2026: así funcionará la nueva clasificación para entregar subsidios en Colombia

Este sistema de clasificación socioeconómica permite focalizar los recursos públicos hacia los hogares con mayores necesidades. Sin una inscripción válida o con datos desactualizados, las aspirantes quedan fuera de muchas convocatorias oficiales.

Empresas

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

Consumo inteligente

Algunos bogotanos pagarán más barato el recibo del agua por este ajuste: revise si está en el listado

Macroeconomía

Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

Consumo inteligente

Nuevos precios para casarse, autenticar, escriturar y más en notarías para 2026: oficializaron tarifas

Deportes

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Consumo inteligente

Esto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026, topes y porcentajes

Consumo inteligente

Cambio en la factura de energía de Enel para Bogotá y Cundinamarca; usuarios deben conocer las nuevas características

Macroeconomía

Desciende la natalidad en Colombia: estos son los factores determinantes para que las mujeres no quieran hijos

Cali

Maternidad en pausa: ¿por qué millones de mujeres en Colombia ya no quieren tener hijos? Esto dice revelador informe

Macroeconomía

Atención: en la segunda semana de diciembre se iniciará el pago del subsidio de $500.000 a familias pendientes

Transferencias económicas directas

Uno de los apoyos más relevantes para las madres en situación de mayor vulnerabilidad es la Renta Ciudadana, dentro de la línea de Valoración del Cuidado.

Este programa de Prosperidad Social entrega una transferencia de $500.000 cada 45 días a las mujeres clasificadas en el grupo A del Sisbén IV que tengan bajo su responsabilidad menores de seis años o personas con discapacidad.

Otra fuente de ingresos proviene de las cajas de compensación familiar, que ofrecen el subsidio familiar o cuota monetaria a trabajadoras afiliadas que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El monto mensual puede oscilar entre aproximadamente $53.000 y $86.000 por persona a cargo, dependiendo de la caja y la situación laboral de la beneficiaria.

También está disponible la Devolución del IVA, un mecanismo que reintegra parte del impuesto sobre las ventas a hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, con pagos que se realizan de manera bimestral para aliviar el gasto en consumo básico.

El Sisbén entra en una nueva etapa y redefine quién recibe subsidios en 2026

Subsidios de vivienda y educación

Las madres cabeza de familia también pueden acceder a programas vinculados con vivienda y educación.

La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.
Los subsidios de vivienda pueden cubrir parte de la cuota inicial de una casa de interés social. Foto: iStock

Por ejemplo, el subsidio familiar de vivienda nueva urbana ofrece apoyos de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (equivalentes a más de $52 millones) para la cuota inicial de una vivienda de interés social, siempre que la beneficiaria esté entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV y cumpla los demás requisitos de elegibilidad.

A nivel educativo, iniciativas como Renta Joven ayudan a estudiantes menores de 28 años, incluidos quienes son madres cabeza de familia, con apoyos económicos de hasta $400.000 por ciclo académico si están matriculadas en instituciones públicas o en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Apoyos adicionales y complementarios

Además de las transferencias y subsidios principales, también existen programas complementarios que fortalecen la red de protección social, como canastas alimentarias y apoyo pedagógico para la primera infancia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como iniciativas locales de transportes y materiales escolares que varían según el municipio o la alcaldía.

Jennifer Pedraza denuncia la campaña de Carolina Corcho: dice que su financiador recibía subsidios del DPS y no cotizaba en el sistema de salud

En conjunto, estas líneas de apoyo buscan no solo ofrecer alivios económicos directos, sino también ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias encabezadas por mujeres, consolidando una estrategia de inclusión social en un momento donde la clasificación correcta en el Sisbén IV es la puerta de entrada indispensable para acceder a más y mejores beneficios.

Más de Consumo inteligente

Mujeres de Nueva Luz trabaja sin descanso para que desde las madres cabeza de familia hasta las niñas tengan un mejor vivir como migrantes en Colombia

Así pueden acceder las madres cabeza de hogar a subsidios en 2026

El 71 por ciento de los encuestados afirmó que durante su periodo de vacaciones responden mensajes a través de WhatsApp y atienden llamadas telefónicas.

Así podrá liquidar sus vacaciones con el salario mínimo del 2026; empleados deben conocer las normativas

servicios públicos

Algunos bogotanos pagarán más barato el recibo del agua por este ajuste: revise si está en el listado

.

Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

Notarias

Nuevos precios para casarse, autenticar, escriturar y más en notarías para 2026: oficializaron tarifas

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

.

Esto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026, topes y porcentajes

Conozca a dónde va dirigido el dinero que usted paga en el recibo.

Cambio en la factura de energía de Enel para Bogotá y Cundinamarca; usuarios deben conocer las nuevas características

En Cali, las cámaras de fotodetección registran vehículos que cruzan semáforos en amarillo o rojo, según la Secretaría de Movilidad.

Costosa multa a ciudadanos por situación común en semáforos y señales de tránsito: pocos la conocen

Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.

Se acaba el pago obligatorio: el cambio legal que beneficiará a miles de habitantes de conjuntos en 2026

Noticias Destacadas