Finanzas
Remates de casas en Davivienda: compre apartamentos, casas y lotes desde los 5 millones de pesos
Estas son las opciones que ofrece el banco.
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3 de junio de 2026 a las 7:19 a. m.
Casas y apartamentos por debajo de su valor comercial hacen parte de la oferta de remates que entidades financieras tienen actualmente para los colombianos. Foto: Captura de portal web: Davivienda
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