El Sisbén entra en una nueva etapa y redefine quién recibe subsidios en 2026

El tradicional Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) está viviendo uno de los cambios más profundos en su historia reciente.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) inició una actualización exhaustiva de la base de datos de este mecanismo, lo cual podría alterar la clasificación de miles de hogares en Colombia y, en consecuencia, su acceso a subsidios y programas sociales.

Desde principios de 2026, el DNP comenzó a cruzar información de diferentes registros administrativos que incluyen datos de salud, empleo y educación para crear un perfil socioeconómico más preciso y oportuno de los hogares, sin depender exclusivamente de las encuestas periódicas que caracterizaban al Sisbén IV.

Subsidio para TransMilenio en 2026: nuevos beneficiarios y quiénes pueden reclamar

Estos cambios buscan que la herramienta refleje con mayor exactitud la realidad económica y social de la población.

Este nuevo proceso de actualización puede resultar en la reclasificación de hogares entre los grupos A y B, principalmente aquellos que se encuentran en situaciones de pobreza extrema o moderada.

Tradicionalmente, el Sisbén organiza a la población en cuatro grandes grupos (A, B, C y D) según su condición socioeconómica, y de esto depende su elegibilidad para subsidios del Estado como Renta Ciudadana o Devolución del IVA.

El cambio puede tener efectos directos en la vida de muchas familias. Algunos hogares que actualmente reciben apoyos podrían ver modificados o suspendidos estos beneficios si su clasificación cambia de A a B, lo que a su vez impactaría la recepción de subsidios gestionados por Prosperidad Social.

El subsidio escolar que pocos reclaman: así puede solicitar ayuda para el transporte

Por el contrario, familias que pasen de B a A podrían comenzar a ser elegibles para ayudas económicas que antes no les correspondían.

El nuevo modelo busca que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan. Foto: Alcaldía de Cúcuta

El DNP inició este proceso en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó (Boyacá), donde la actualización de la información socioeconómica podrá reflejar con mayor fidelidad las condiciones actuales de los hogares, evitando que figuras obsoletas de encuestas pasadas distorsionen la realidad.

Expertos y organizaciones sociales han señalado la importancia de que los ciudadanos verifiquen y mantengan actualizada su información en el Sisbén, ya que cambios en empleo, ingresos o composición familiar pueden influir en su clasificación y, por ende, en el acceso a programas de alivio económico, subsidios de vivienda, transferencias monetarias y otros beneficios.

Este proceso de modernización del Sisbén se da en medio de una agenda del Gobierno enfocada en mejorar la focalización de la inversión social y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, reduciendo brechas de inequidad.

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

Sin embargo, también genera incertidumbre para quienes podrían ver ajustados sus derechos al cambiar de grupo.