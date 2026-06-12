¿Va a pagar la seguridad social por internet? Estas son las señales que podrían ayudarle a evitar una estafa

Los pagos digitales se han convertido en una herramienta cotidiana para millones de colombianos. Desde la seguridad social hasta los servicios públicos, cada vez más trámites se realizan a través de plataformas virtuales.

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Sin embargo, este crecimiento también ha sido aprovechado por delincuentes que buscan engañar a los usuarios mediante páginas falsas, enlaces fraudulentos y suplantación de identidad.

La magnitud del problema queda reflejada en las cifras. Según datos del Centro Cibernético Policial, durante 2025 se registraron más de 64.000 denuncias por estafas digitales en Colombia, un fenómeno que continúa afectando tanto a personas naturales como a pequeños empresarios, trabajadores independientes y empleadores que realizan pagos de forma virtual.

Una de las modalidades más frecuentes consiste en captar a los usuarios a través de motores de búsqueda o enlaces compartidos en internet.

Los delincuentes crean sitios web que imitan la apariencia de plataformas legítimas y posteriormente redirigen a las víctimas hacia conversaciones en WhatsApp u otros canales donde solicitan información personal, claves o pagos.

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Gabriel Villegas, gerente del operador de información miplanilla.com, explicó que estos casos suelen concentrarse en usuarios que realizan pagos por primera vez o que buscan atención rápida para resolver dudas relacionadas con la seguridad social. Según el directivo, la principal herramienta para reducir el riesgo sigue siendo la prevención y la verificación de los canales utilizados.

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Entre las señales de alerta identificadas por expertos se encuentran las direcciones web diferentes a los dominios oficiales, errores ortográficos en los portales, mensajes que generan sensación de urgencia para efectuar pagos inmediatos, solicitudes de claves o códigos de verificación y redirecciones hacia métodos de pago desconocidos.

También recomiendan desconfiar de perfiles de WhatsApp que utilizan imágenes corporativas pero presentan información inconsistente o poco clara.

Los especialistas en ciberseguridad aconsejan que antes de realizar cualquier pago los usuarios escriban directamente la dirección web en el navegador, verifiquen que el portal utilice el protocolo de seguridad “https://” y comprueben la presencia del candado de seguridad.

Asimismo, sugieren evitar enlaces recibidos por mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos sospechosos o códigos QR cuya procedencia no pueda ser validada.

El crecimiento de las estafas digitales ocurre en un contexto en el que cada vez más procesos financieros migran hacia entornos virtuales. Esto implica que la protección de la información personal y financiera se convierta en una prioridad tanto para las empresas como para los usuarios.

Frente a este panorama, compañías como miplanilla y Compensar han fortalecido sus mecanismos de monitoreo y verificación para detectar comportamientos inusuales, además de impulsar campañas de educación orientadas a fomentar hábitos seguros en internet.

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Aunque las herramientas tecnológicas continúan evolucionando, los expertos coinciden en que la mejor defensa sigue siendo la atención de los usuarios.

Verificar los canales antes de compartir información, desconfiar de solicitudes inusuales y reportar rápidamente cualquier irregularidad pueden marcar la diferencia entre una transacción segura y convertirse en víctima de un fraude digital.