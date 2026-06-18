Peligrosa modalidad de fraude que amenaza a los trabajadores al pagar la planilla en línea

Con el paso de los años, las empresas han visto en la digitalización de sus procesos, una alternativa para hacer estas actividades de manera más eficiente.

Ahora, son miles los empresarios que hacen el pago de aportes a seguridad social, salud y pensión por internet, tanto emprendedores, como independientes o empleadores.

Si realiza aportes a seguridad social por internet, tenga cuidado con esta modalidad de fraude que va en aumento. Foto: Getty Images

Esto se debe a que el trámite es mucho más fácil a través de la web y pueden ahorrarse tiempo y dinero al no tener que desplazarse. Sin embargo, no todo es color de rosa, puesto que muchos delincuentes han aprovechado dichas modalidades para aprovecharse de los incautos y con ellos robarle su dinero.

Han sido varias las empresas que han prendido las alarmas por la preocupación que genera esta situación. Esto dado que han creado páginas web fraudulentas en las que supuestamente se hace este pago. Sin embargo, cuando la víctima cae en la trampa, los delincuentes obtienen información financiera, claves de acceso y datos personales, que les permite crear una serie de fraudes bancarios y delitos informáticos.

Miles de colombianos podrían ser víctimas de páginas falsas para pagar seguridad social: estas son las señales de alerta. Foto: Getty Images

La Policía ha detallado que el año pasado fueron más de 64.000 las denuncias relacionadas con estas distintas estafas. Es importante que sepa que los estafadores contactan a las víctimas por medio de aplicaciones como WhatsApp, utilizando nombres, logotipos e imágenes similares a los de entidades reconocidas, en donde habitualmente pagan este rubro.

Este tipo de estafas afectan mucho más a quienes hacen este pago por primera vez y desconocen la dinámica o a quienes, por otro lado, lo que buscan es una atención rápida.

Para identificar los portales falsos, es importante que tenga en cuentas que no hayan errores ortográficos o cambios en la dirección web.

Antes de pagar salud, pensión o aportes en línea, verifique que esté en el portal oficial y evite caer en estafas digitales. Foto: Getty Images

También debe ignorar mensajes que exigen pagos urgentes para evitar bloqueos y también solicitudes de claves, contraseñas o códigos de verificación que usted no haya adelantado.