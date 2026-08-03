Helicol pide a SuperIndustria celeridad en investigación a contrato de transporte aéreo de Ecopetrol

Con el argumento de que “la libre competencia solo se protege cuando las investigaciones concluyen”, la empresa Helicol-Helicópteros Nacionales de Colombia hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que adopte, de manera oportuna, las decisiones relacionadas con el proceso que cursa en esa entidad, por una presunta práctica anticompetitiva en la contratación del transporte aéreo de Ecopetrol.

Al hacer la solicitud ante la SIC, Helicol enfatizó en que “La celeridad también es justicia”, y puso sobre el tapete que ellos son los directamente afectados dentro de la investigación.

Los hechos se dieron luego de Helicol presentara una denuncia en la que argumentaba que habría un presunto esquema de contratación irregular, debido a que la empresa denunciante fue excluida de manera sistemática de los procesos de contratación para prestar los servicios a Ecopetrol y sus filiales: Ocensa y Cenit.

Archivan denuncia contra el presidente de Ecopetrol por supuesto direccionamiento de contrato de servicios aéreos

La investigación adelantada por la SIC también involucra a Helistar, la empresa presuntamente favorecida con lo que se llama “pliegos sastre”, es decir, los que son diseñados para que encajen solo con las capacidades que tiene el contratista que se pretende beneficiar.

Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Helicol hace un respetuoso llamado a la entidad (la SIC) para que culmine con celeridad este proceso, cuya decisión resulta trascendental para la defensa de la libre competencia y el acceso efectivo a la justicia”, dice el pronunciamiento de la empresa que se considera afectada.

Hace tres años

La investigación de la SIC casi completa 3 años en la Delegatura para la Protección de la Competencia, según recuerda Helicol.

Se inició con el objetivo de establecer si durante más de una década los procesos de contratación para la prestación del servicio de transporte en helicóptero fueron estructurados con requisitos que habrían favorecido de manera sistemática a un único operador.

Martillo de juez Foto: Getty Images

En la actualidad, la investigación ya tendría un concepto técnico, según Helicol. No obstante, “la decisión aún no ha sido adoptada por razones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la Entidad, situación que pone a la justicia contra las cuerdas, teniendo en cuenta que se aproxima el cambio de Gobierno", advierte la empresa.

Si bien afirma que reconocen la autonomía de la autoridad de control y vigilancia, también afirman que desde su perspectiva, el proceso requiere una decisión oportuna, ya que “la justicia tardía termina convirtiéndose en una forma de injusticia para quienes durante años han esperado una respuesta institucional frente a unos hechos de enorme trascendencia para la libre competencia y la transparencia en la contratación”, manifiestan.