La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aclaró que no ha emitido ninguna orden para el cambio masivo de medidores de servicios públicos domiciliarios en Colombia.

La entidad explicó que los nuevos reglamentos técnicos aplican a futuras instalaciones y a reemplazos específicos establecidos en la regulación vigente.

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La SIC aclara el alcance de los nuevos reglamentos técnicos

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, la SIC indicó que los reglamentos técnicos expedidos para medidores de energía eléctrica y de gas no obligan a los usuarios a reemplazar los equipos que ya tienen instalados en sus viviendas o establecimientos.

“La SIC no ha emitido ninguna orden para el cambio masivo de medidores de servicios públicos domiciliarios.”

Con esta aclaración, la Superintendencia de Industria y Comercio buscó desmentir versiones que sugerían que todos los usuarios tendrían que reemplazar sus medidores por la entrada en vigor de los nuevos reglamentos técnicos.

La entidad precisó que la actualización normativa tiene como objetivo incorporar avances tecnológicos para mejorar la medición, la confiabilidad y la seguridad.

Esto, en beneficio tanto de los usuarios como de la correcta medición de los consumos.

Según la Superintendencia, los reglamentos contemplan la incorporación de instrumentos de medición más modernos y el uso de medidores con mejores prestaciones.

También prevén el reemplazo únicamente cuando existan fallas técnicas irreparables o cuando los equipos sean retirados por razones técnicas.

La Superintendencia de Industria y Comercio aclaró que no ha ordenado el cambio masivo de medidores de servicios públicos y explicó el alcance de los nuevos reglamentos técnicos. Foto: Foto: comunicado oficial X @sicsuper

¿Cuándo deberán cambiarse los medidores?

La SIC recordó que el reglamento técnico para medidores de energía eléctrica entrará en vigor el 5 de enero de 2027, mientras que el correspondiente a medidores de gas lo hará el 13 de marzo de 2027.

Desde esas fechas, los nuevos equipos que se instalen deberán cumplir con las exigencias establecidas en la regulación.

No obstante, la entidad enfatizó que los medidores actualmente instalados no deberán ser reemplazados de manera automática cuando entren en vigor estas disposiciones.

El cambio solo será necesario en los casos previstos por la normativa o cuando exista una necesidad técnica que así lo justifique.

Además, señaló que los equipos retirados podrán ser evaluados por organismos especializados para verificar si su reemplazo estaba debidamente sustentado.

En el comunicado, la SIC informó que la entidad continuará realizando inspecciones y acciones de vigilancia.

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Esto para verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos por parte de fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de inspección, certificación y metrología legal.

Dichas funciones hacen parte de sus competencias de control y supervisión.