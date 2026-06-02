Tiendas Ara se pronuncia frente al pliego de cargos formulado por la SIC: “La compañía ejercerá su derecho de defensa”

Tienda Ara se pronunció frente al pliego de cargos formulado por la SIC tras detectar presuntas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos plasmadas en más de 2.000 denuncias.

SIC formula cargos a Tiendas ARA tras 2.000 denuncias de clientes: precios diferentes en caja, dobles cobros y vueltas incompletas

La compañía precisó que la formulación de un pliego de cargos corresponde a una etapa inicial de la actuación administrativa y no constituye una decisión definitiva sobre la existencia de infracciones

Tiendas Ara emitió un comunicado en el cual planteó su defensa. Foto: Colprensa

Tiendas ARA aseguró que ejercerá plenamente su derecho de defensa, aportará la información pertinente y continuará colaborando con la autoridad, como ha sido su práctica.

“En Tiendas Ara respetamos profundamente la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio y atenderemos este proceso con el compromiso y la responsabilidad que nos caracterizan”, señaló la compañía.

La cadena destacó que la confianza de sus clientes es una prioridad y que, como parte de su operación, mantiene y refuerza permanentemente sus procesos relacionados con la atención al cliente, la información de precios, la aplicación de promociones, los medios de pago y la gestión de garantías, con el objetivo de garantizar una experiencia de compra clara, confiable y consistente en todas sus tiendas.

Asimismo, recordó que trabaja diariamente para ofrecer precios bajos y oportunidades de ahorro a las familias colombianas, un compromiso que se refleja en cerca de 800 promociones y actividades comerciales mensuales.

“Nuestros clientes están en el centro de nuestra gestión, y nuestra intención es brindarles siempre la mejor experiencia de compra”, puntualiza Ara.

Más de 2.000 denuncias se tuvieron denuncias en cuenta. Foto: Guillermo Torres / Semana

La compañía también lamentó cualquier situación que haya podido generar inconvenientes a sus consumidores y reiteró que cada caso reportado es atendido a través de sus canales de servicio, buscando soluciones oportunas y en cumplimiento de la ley.

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“Tiendas Ara reafirma su compromiso con más de un millón de consumidores colombianos que nos eligen cada día, a través de una propuesta de valor centrada en democratizar el acceso a la alimentación, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer de manera continua sus operaciones en el país”, destaca la marca.