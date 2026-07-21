El comercio mundial enfrenta otro cuello de botella en el Canal de Panamá

El comercio marítimo internacional vuelve a enfrentar un desafío logístico luego de que la Autoridad del Canal de Panamá anunciara la suspensión temporal de parte de su sistema de reservas para buques, una medida preventiva ante la perspectiva de una reducción en los niveles de agua disponibles para operar la vía interoceánica.

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Según informó Bloomberg, citando a la agencia marítima Norton Lilly, las subastas diarias del denominado “tercer período” para las esclusas Panamax quedarán suspendidas a partir del 25 de julio y hasta nuevo aviso, lo que reducirá la capacidad diaria de reservas de 36 a 34 buques.

La Autoridad del Canal de Panamá ha tomado medidas para el paso de los buques por el canal. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La decisión busca preservar el agua del lago Gatún frente a las condiciones hidrológicas actuales y al riesgo asociado al fenómeno de El Niño. De acuerdo con Bloomberg, la suspensión implicará menos oportunidades para obtener cupos de tránsito y una mayor competencia por los espacios disponibles para las embarcaciones que requieran cruzar la vía.

El Canal de Panamá constituye uno de los principales ejes del comercio mundial, por lo que cualquier restricción en su operación tiene el potencial de generar retrasos en las cadenas de suministro, elevar los costos logísticos y obligar a las navieras a replantear rutas o asumir mayores tiempos de navegación.

Los expertos en transporte marítimo temen que tales eventos puedan convertirse en la nueva normalidad. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La medida revive los temores de una situación similar a la registrada durante la sequía de 2023, cuando la escasez de agua obligó a limitar el número de tránsitos diarios y el calado permitido para las embarcaciones.

En esta ocasión, las autoridades panameñas han señalado que las acciones buscan anticiparse a un posible deterioro de las condiciones climáticas y evitar afectaciones más severas en la operación del canal.

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En un contexto marcado por otros focos de tensión para el transporte marítimo, las nuevas restricciones representan otra señal de la creciente vulnerabilidad del comercio internacional frente a los riesgos climáticos.

Para exportadores, importadores y operadores logísticos, el anuncio subraya la necesidad de fortalecer la planificación de rutas y cadenas de suministro en un entorno de mayor incertidumbre, según el reporte de Bloomberg.