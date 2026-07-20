La Unión Europea anunció la imposición de una multa de unos 550 millones de euros, cerca de 630 millones de dólares, a la plataforma de comercio en línea AliExpress, de origen chino. La razón de la sanción fue el incumplimiento del reglamento europeo sobre los servicios digitales.

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Dicho reglamento precisa que las plataformas deben evaluar y mitigar con diligencia los riesgos que se vinculan a la venta en su plataforma, de productos ilegales, peligrosos y falsificados. La investigación duró cerca de dos años.

Las autoridades europeas concluyeron que AliExpress no adoptó medidas suficientes para impedir la venta de productos ilegales, peligrosos o falsificados en su plataforma. Foto: AFP

La multa sería una de las más altas aplicadas en Bruselas desde que se adoptó la legislación de servicios digitales. Este país considera que, pese a que se pactaron unos compromisos por parte de la empresa, el sistema de Aliexpress sigue sin funcionar correctamente. Esto, porque millones de productos ilegales habrían permanecido a la venta en la plataforma de comercio durante varias semanas.

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Lo más sorprendente es que muchos de estos productos siguieron apareciendo incluso después de que fueran detectados. Una de las cosas que le reprocha la comisión a Aliexpress es que no destinó suficiente personal para que se verificaran los productos. Por esto existe una desproporción entre la plantilla y la carga de trabajo, además de que los controles son fáciles de evadir.

La investigación contra AliExpress se extendió durante cerca de dos años y derivó en una de las sanciones más altas impuestas bajo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Foto: Getty Images

De acuerdo con la decisión de la Unión Europea, la empresa dispone de tres meses para presentar un plan de acción que pueda corregir dichas deficiencias. Si no ocurre, se podrían poner nuevas multas coercitivas de forma periódica.

No es la primera vez que la UE multa a una empresa que tiene plataformas digitales bajo la ley mencionada, pues hace algunos años la china Temu recibió una multa, al igual que lo hizo la estadounidense X, red social que es propiedad actualmente del magnate Elon Musk.