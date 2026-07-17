Los 13 gigantes financieros que dominan el mercado colombiano

El año pasado terminó con una reducción en el número de los conglomerados financieros que operan en el país como consecuencia de la integración entre el canadiense Scotiabank y el colombiano Davivienda, ahora ambos bajo la sombrilla del Grupo Bolívar. Actualmente, hay 13 conglomerados. Aunque Sura-Bancolombia se mantiene como el más grande, el Grupo Bolívar fue el que registró los mayores incrementos en activos, cartera, depósitos y patrimonio, entre otros indicadores.

Estos holdings reúnen a empresas financieras –bancos, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos, etcétera–, que mantienen su propia personería jurídica, pero están bajo el control de una misma sociedad matriz; comparten, además, una dirección estratégica y económica. En conjunto, los 13 conglomerados financieros ganaron 13,1 billones de pesos en 2025, lo que implica una baja de 21,4 por ciento frente a 2024.

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Ese resultado estuvo determinado por la reducción de las ganancias del Grupo Cibest (Bancolombia), afectadas, a su vez, por la venta de Banistmo, su operación en Panamá, y por el desempeño del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras estatales. Sin embargo, el mayor deterioro correspondió al conglomerado Coomeva –integrado por una cooperativa, un banco, una fiduciaria y una corredora de seguros–, que registró pérdidas por 18.295 millones de pesos.

Caso contrario es el del conglomerado GNB Sudameris, cuyas utilidades crecieron 856 por ciento el año pasado y llegaron a 2 billones de pesos.

Si bien en 2025 el sector financiero se vio beneficiado por unas tasas de interés a la baja hasta casi el final del año y un nivel de inflación relativamente estable en 5 por ciento, lo que ayudó a impulsar el crédito (la cartera de los conglomerados financieros alcanzó los 877 billones de pesos), para 2026 el panorama no luce igual. Tanto el costo del dinero como el costo de vida están al alza.

Los 13 conglomerados financieros ganaron 13,1 billones de pesos en 2025, lo que implica una baja de 21,4 por ciento frente a 2024. Foto: Getty Images

Aunque esta coyuntura puede moderar la demanda de crédito, los expertos prevén que sus efectos serán más notorios el próximo año debido al rezago con el que las decisiones del Banco de la República se transmiten a las tasas bancarias. No obstante, ya se está sintiendo el ciclo de tasas elevadas en los rendimientos que las entidades financieras deben pagar por el ahorro. Esto no solo ha encarecido la captación mediante CDT, sino que también ha desatado una feroz competencia de altos rendimientos en las cuentas de ahorro, algo que no se veía en el pasado.

Impacto en las inversiones

Paralelamente, el deterioro de las finanzas públicas repercute en el sector financiero, uno de los mayores prestamistas del Gobierno, al ser gran comprador de deuda pública interna (TES).

El riesgo país ha hecho que se suban las tasas de dicha deuda, afectando sus rendimientos, encareciendo el costo de capital y reduciendo el valor de los portafolios de inversión de las entidades financieras. No obstante, hay una alta expectativa por el cambio de gobierno y desde el sector confían en que la nueva administración pueda empezar a enderezar las finanzas públicas, lo que debe llevar a menores tasas de interés de los TES.

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Por ahora, ya se ha visto una marcada reducción del riesgo país durante 2026. Este indicador pasó de unos 275 puntos al cierre de 2025 a un rango entre 185-190 puntos en julio y es atribuido a una percepción más favorable sobre la orientación económica del próximo Gobierno. Esta última explicación es, en parte, una interpretación del mercado, y no significa que hayan desaparecido los desequilibrios de las finanzas públicas.

Mientras se avanza en su corrección, una de las tareas esenciales de los conglomerados financieros consistirá en tratar de recuperar el crédito, en especial en sectores como salud, energía, construcción e infraestructura, afectados por retrasos de pagos, incertidumbre regulatoria y menores flujos de caja.

Entre las tareas clave de los conglomerados financieros estará fortalecer la recuperación del crédito. Foto: Alejandro Acosta

Asimismo, la cartera hipotecaria es una gran oportunidad a medida que revivan los subsidios.

El desafío no es solamente prestar más, sino hacerlo de forma rentable y prudente.