Cartagena será sede del Summic, la gran cumbre sobre inclusión financiera en América Latina y el Caribe

La Cumbre de Microfinanzas para América Latina y El Caribe (Summic) llega a Colombia en su cuarta edición con el propósito de intercambiar experiencias y discutir los principales desafíos que enfrenta el sector financiero de la región.

La ciudad de Cartagena fue escogida para este gran evento que se desarrollará el 28 y 29 de septiembre y en el que harán presencia diferentes entidades de inclusión financiera para hablar de bancarización, transformación tecnológica, regulación y ciberseguridad, entre otros temas de interés.

El encuentro, que ya se ha realizado en Perú, El Salvador, Ecuador y ahora en Colombia, permitirá a los asistentes de los países invitados intercambiar experiencias y discutir los principales desafíos que enfrenta el sector.

El Summic cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde su primera edición y tiene como objetivo congregar a instituciones de distintas regiones de América Latina para construir una agenda común alrededor de la inclusión financiera.

John Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, explicó que uno de los temas centrales será la búsqueda de soluciones para ampliar el acceso a productos y servicios financieros mediante herramientas tecnológicas, sin dejar de lado la protección de los usuarios.

“En la región la bancarización termina siendo una tarea pendiente”, afirmó Sarmiento, quien agregó que el fortalecimiento del ecosistema financiero requiere la participación de entidades públicas, privadas y organismos de cooperación.

“La seguridad y ciberseguridad tienen que ser elementos que complementen este acercamiento a los productos y servicios financieros para que el cliente tenga la confianza de que los canales que están disponibles sean seguros para este tipo de acceso”, agregó.

John Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Foto: Tomada de Instagram: fepcmac - API

El origen de Summic

Summic tiene su origen en el antiguo Foro Interamericano de Microfinanzas (Foromic), organizado por el BID desde 2008. Ese encuentro se caracterizaba por su formato itinerante y por reunir a gobiernos, entidades financieras, organismos multilaterales y empresas de tecnología en distintos países de América Latina y el Caribe.

Las primeras ediciones del foro se realizaron en México, Perú, Uruguay, Barbados, Chile, Ecuador, Colombia y República Dominicana, entre otros países. En varias de ellas participaron jefes de Estado o representantes de los gobiernos anfitriones, y se registró una asistencia que llegaba entre 1.200 y 1.500 personas.

El último Foromic se realizó en 2019 en Punta Cana, República Dominicana. La edición prevista para 2020 en Perú fue suspendida debido a la pandemia y posteriormente el BID confirmó que el evento no tendría continuidad bajo ese formato.

Ante este escenario, la Federación Peruana de Cajas Municipales propuso mantener un espacio de integración para las entidades de microfinanzas de la región. Con la autorización del BID, aunque bajo un nuevo nombre, nació la Cumbre de Microfinanzas para América Latina y el Caribe (Summic), cuya primera edición se desarrolló en Perú con la participación de más de 520 representantes del sector.

Posteriormente, la organización del encuentro pasó a Fedecrédito, en El Salvador, donde aumentó el número de asistentes y participaron representantes del Gobierno. La tercera edición se llevó a cabo en Cuenca, Ecuador, con el apoyo de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCAC Sur), donde también creció la presencia de delegaciones internacionales.

Este encuentro se ha realizado en Perú, El Salvador, Ecuador y ahora en Colombia. Foto: Tomada de Instagram: fepcmac - API

Summic Cartagena 2026

Para esta cuarta edición, la organización está a cargo de la Fundación Grupo Social y el Banco Caja Social, entidades que actúan como co-organizadoras y apoyan la definición de la agenda académica, la logística y la convocatoria.

El Centro de Convenciones de Cartagena será acondicionado para recibir a cerca de 700 asistentes en un formato académico, con jornadas enfocadas en el análisis de información y la discusión de experiencias. Además, se desarrollarán actividades de relacionamiento, como espacios de networking y encuentros entre delegaciones, orientados a promover alianzas e iniciativas regionales.

Sarmiento indicó que otro de los objetivos es fortalecer el diálogo entre el sector financiero y los gobiernos de la región. En ese sentido, explicó que la organización ha iniciado acercamientos con autoridades de Perú y Colombia para promover su participación durante la inauguración del evento.

Así mismo, señaló que el interés es consolidar el Summic como un espacio permanente de cooperación regional y que ya se analizan alternativas para la edición de 2027, que podría realizarse en República Dominicana o en otro país de Centroamérica.

“El objetivo del evento es congregar entidades microfinancieras y de inclusión de Latinoamérica y el Caribe y fortalecerlas, sobre todo a sus líderes, para una mejor toma de decisiones”, concluyó Sarmiento.