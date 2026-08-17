Entregando el corazón, así terminó la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo en el departamento del Meta

La edición 58 del Torneo Internacional del Joropo tuvo este fin de semana además una programación que combinó actividades tradicionales con una campaña de solidaridad dirigida a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Con el nombre Joropo con Corazón, la iniciativa combinó sentidos homenajes, minutos de silencio y poderosas actividades de recolección en puntos de acopio, con las acostumbradas muestras culturales y presentaciones artísticas que caracterizan a este ya famoso y reconocido evento de la Amazorinoquia.

Durante la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo se habilitaron puntos de acopio para recolectar ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Fue así como toneladas y toneladas de ayudas fueron despachadas durante el desarrollo del Torneo y al terminar el mismo, enviando, entre otros, 1.352 kits de alimentos no perecederos, 1.308 kits de aseo, 150 kits noche, 151 kilos de alimento para perros y gatos, 100 pacas de agua y elementos hospitalarios, recolectados a través de los diferentes puntos de acopio habilitados en el marco del Torneo gracias a la movilización ciudadana que respondió al llamado de solidaridad de la Gobernación del Meta.

La campaña Joropo con Corazón permitió reunir gran cantidad de ayudas que fueron enviadas a las zonas afectadas por el terremoto. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Joropo sincronizado

El sábado 15 de agosto, la agenda artística contó con un espectacular componente deportivo en el que las Piscinas Olímpicas de Villavicencio se llenaron de talento, emoción y grandes espectáculos, entre ellos clavados, natación artística y en donde cerca de 500 nadadores participaron en el FestiTorneo del Llano. Allí más de 1.000 asistentes disfrutaron del espectacular show con atletas de talla nacional e internacional, demostrando que el Meta tiene talento, escenarios y corazón para grandes eventos.

Y es que no en vano Idermeta, a través de su director Luis Carlos Londoño y bajo el liderazgo de la gobernadora, han realizado importantes inversiones en infraestructura y formación para que niños, jóvenes y adultos desarrollen todo su potencial. Algo que Londoño señaló como “la verdadera inversión social, una que permite alejar a niños y jóvenes de las grandes problemáticas, fortalecer un presente sano y apostar por un futuro exitoso. Una que contribuye no solo a guiarlos con disciplina, carácter, sino también con alegría”.

Homenaje a Jhon Onofre

Ese día la agenda cerró con las presentaciones de Jhon Onofre, Pio Abril, Wilton Gámez, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres, entre otros intérpretes de música llanera.

Durante la jornada, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, intervino en el reconocimiento realizado al cantante Jhon Onofre, quien fue presentado como embajador de la región.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, participó en el homenaje al cantante llanero Jhon Onofre, quien fue presentado como embajador de la región. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

En su discurso, la mandataria hizo referencia a la situación de las familias afectadas por el terremoto y explicó la decisión de mantener el encuentro cultural como parte de la campaña de ayuda.

“Esta noche estamos con el corazón apretado. Hay familias que perdieron a quienes más amaban. Personas heridas y comunidades enteras tratando de levantarse después del terremoto. Les pedí algo de sus hijos. Vivir este torneo como si nada, nada. Nos preguntamos qué podíamos hacer desde el meta. Y la respuesta estaba en lo nuestro, en el Jorojo, en nuestra gente y en este coliseo. Así nació Jorojo con Corazón” destacó la gobernadora.

Cientos de asistentes disfrutaron de lo mejor de la música llanera. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Cortes Zambrano también aplaudió la trayectoria de Onofre y su relación con la música llanera y señaló que los reconocimientos obtenidos por el artista hacen parte de una historia vinculada con el público y con la difusión del joropo en diferentes escenarios.

“Los premios cuentan una parte de su historia. La parte más bonita está en la gente que aprendió a querer el jorojo escuchándolo cantar. Y en cada escenario han demostrado que nuestra música puede viajar muy lejos”, aseguró la gobernadora.

Jhon Onofre, Pio Abril, Wilton Gámez, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres hicieron parte de la programación artística del Torneo Internacional del Joropo. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

La edición 25 del Joropódromo

El domingo 16 de agosto se realizó el cierre de la edición 58 con el tradicional Joropódromo, que este año celebró 25 años. Más de 4.000 bailadores participaron en el recorrido por la Avenida 40, desde el sector del antiguo Mitsubishi hasta el Coliseo Álvaro Mesa Amaya.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, abrió el recorrido del Joropódromo. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

La gobernadora del Meta fue la encargada de abrir el recorrido, en el que participaron parejas de baile, academias, instituciones educativas, organizaciones sociales y agrupaciones folclóricas.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, participó en el Joropódromo que cerró la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

La celebración también contó con representantes de otras regiones del país. Una delegación proveniente de Pasto participó con la carroza ganadora del Carnaval de Negros y Blancos 2026, incorporando al recorrido una expresión cultural del sur de Colombia.

El Joropódromo contó con delegaciones de distintas zonas del país, entre ellas una representación de Pasto que llevó la carroza ganadora del Carnaval de Negros y Blancos 2026. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Entre los grupos participantes estuvo Joropera Colper, de Acacías, Meta, integrado por 250 parejas de baile de la Institución Educativa Pablo Emilio Riveros. La agrupación nació en 2001 y durante 25 años ha desarrollado procesos de formación alrededor del joropo y las tradiciones llaneras dentro de la comunidad educativa.

Más de 4.000 bailadores participaron en el tradicional Joropódromo. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

“Estamos muy contentos porque finalizamos las actividades que teníamos previstas para el Joropódromo, pero también tuvimos el Coliseo Álvaro Mesa Amaya a reventar en el homenaje a Jhon Onofre y exponentes de la música llanera. Cerca de 55 mil personas habían ingresado al departamento del Meta entre el jueves y viernes y esto hace que se dinamice la economía alrededor de las actividades culturales que se tienen aquí en Villavicencio, Granada y Puerto López”, detalló Ronald Lozano, director del Instituto de Turismo del Meta.

El Joropódromo celebró 25 años con cientos de participantes, donde propios y visitantes disfrutaron de un recorrido lleno de cultura. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Con el cierre del Joropódromo, la Gobernación del Meta dio por terminada la programación de esta edición del torneo. En el marco de Joropo con Corazón, la administración departamental agradeció la participación de habitantes y visitantes, así como los aportes destinados a las personas afectadas por el terremoto. En un sencillo pero emotivo acto, la gobernadora, acompañada de la Fuerza Pública, la Defensa Civil, funcionarios de la Gobernación y voluntarios, despidieron uno de los camiones que partieron con destino a las zonas afectadas, en lo que calificaron como el envío del corazón llanero a sus compatriotas en dificultad.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Meta