Joropo con corazón: el Meta celebra el Torneo Internacional del Joropo y se une a los damnificados por el terremoto

Villavicencio vive este fin de semana la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo, un encuentro que este año incorporó la iniciativa “Joropo con Corazón”, con la que la Gobernación del Meta busca canalizar ayudas para las personas afectadas por el terremoto que impactó a varias regiones del país.

En el marco de la programación, la administración departamental dispuso un centro de acopio en el Gran Centro de Solidaridad, ubicado en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. Aquí se reciben donaciones con el propósito de enviar ayudas a las zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, anunció este sábado 15 de agosto una nueva iniciativa relacionada con esta campaña: una teletón cuyos recursos serían destinados a la construcción de 10 casas prefabricadas para familias damnificadas en alguno de los departamentos afectados por el terremoto.

“El objetivo es que nosotros podamos darles solución de vivienda con unas ayudas a largo plazo, porque ahora estamos con estas ayudas de todos los perecederos, pero en unas semanas, ¿qué viene para esos departamentos? Y nosotros, como gobernación del Meta, queremos seguir liderando, por supuesto, la solución de la vivienda a 10 familias en el departamento que asignemos”, explicó Cortés Zambrano.

La gobernadora señaló que, mientras avanzan las acciones para recolectar alimentos y otros elementos de primera necesidad, la administración departamental busca plantear alternativas que puedan mantenerse en el tiempo. También indicó que la próxima semana se espera el envío de varios camiones con las ayudas recolectadas hacia las regiones afectadas.

El Meta vive la edición 58 del Torneo Internacional del Joropo, que este año se desarrolla bajo la iniciativa “Joropo con Corazón”, con actividades de solidaridad para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Niños y tradición

Dentro de la agenda del torneo también se desarrolló el segundo Torneo Departamental Infantil del Joropo, una actividad que contó con la participación de 287 niños en dos categorías.

Cortés Zambrano estuvo presente junto con Ana María Abello Restrepo, viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa del Gobierno nacional, durante las presentaciones de los menores. Al finalizar las competencias se entregaron premios a los participantes.

“Hoy vine a verlos, a escucharlos y sobre todo a aplaudirlos. Cuando un niño canta, toca las maracas o baila el joropo, nuestra cultura vuelve a comenzar, se hace nueva, se hace futuro. Así que disfruten este momento, no tengan miedo de equivocarse. Salgan al escenario con alegría y con el orgullo de representar a sus familias y a sus municipios”, afirmó la gobernadora.

Por su parte, la viceministra agradeció la invitación y se refirió a la participación de los niños en las actividades culturales del torneo. “Estamos comprometidos con los compatriotas de todos los departamentos y para mí ha sido un verdadero honor estar acá porque estoy convencida de que las expresiones culturales de un pueblo reflejan su alma y esto que vimos hoy fue el alma de los niños”, manifestó Abello Restrepo.

Pie de foto 3 La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y la viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Ana María Abello Restrepo, acompañaron el segundo Torneo Departamental Infantil del Joropo, que reunió a 287 niños. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

La programación del torneo se desarrolla de manera paralela en diferentes espacios de Villavicencio. En el complejo del Coliseo Álvaro Mesa Amaya se realizaron audiciones públicas y otras actividades dirigidas a residentes y visitantes.

Una de ellas es la feria gastronómica, en la que participan cerca de 35 emprendimientos que ofrecen preparaciones representativas de la gastronomía del Meta. El espacio hace parte de las actividades que acompañan las competencias y presentaciones musicales y dancísticas del torneo.

En la parte posterior del Coliseo Álvaro Mesa Amaya se instaló una feria de emprendimientos, con productos típicos y artesanías.

Impulso a la economía

Ronald Lozano, director del Instituto de Turismo del Meta, informó que desde el jueves 13 de agosto han ingresado al departamento alrededor de 50.000 visitantes, en el marco de las actividades programadas durante estos días.

“Estamos muy contentos porque, a pesar de la dificultad que se ha presentado en el país, el Torneo Internacional del Joropo ha permitido que tanto los hoteles como los restaurantes, los taxistas, los señores del transporte público en general tengan una oportunidad adicional”, señaló Lozano.

Cerca de 35 emprendimientos participan en la feria gastronómica instalada en el complejo del Coliseo Álvaro Mesa Amaya, con preparaciones propias de la cocina tradicional del Meta. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

El funcionario hizo referencia al contexto en el que se desarrolla el evento y a las dudas que el terremoto pudo generar entre quienes tenían previsto desplazarse al departamento.

“Sabemos que existe una situación compleja que genera de cierta manera temores en las mismas personas y los lleva incluso a pensar en no viajar. Pero al departamento del Meta están acudiendo no solamente para este torneo que tiene un tinte solidario, sino también a las actividades adicionales que se están haciendo en municipios como Puerto López y Granada”, agregó.

Actividades al aire libre

La programación turística incluye espacios relacionados con la naturaleza. Entre los sitios visitados por quienes llegan al departamento está el Bioparque Los Ocarros, que cuenta con un área natural de 5,7 hectáreas y alberga animales que han sido rescatados.

En este lugar se encuentran especies como jaguares, pumas, anacondas, cocodrilos y serpientes, además de osos andinos que fueron recuperados de situaciones relacionadas con el tráfico ilegal.

El Bioparque Los Ocarros tiene un espacio de 5,7 hectáreas dedicado a la atención y recuperación de animales rescatados. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Yolder Andrés Chacón Riveros, guía profesional del Bioparque Los Ocarros, explicó que el establecimiento también funciona como espacio para la atención y recuperación de los animales que llegan bajo la autoridad ambiental correspondiente.

“El Bioparque Los Ocarros es una clínica de animales. Todos los que llegan acá son animales rescatados. Hay una autoridad que se llama Cormacarena, la única que está autorizada para trasladar y transportar estos animales. Aquí se les hace el debido proceso de recuperación. Se intervienen quirúrgicamente, se les da maternidad asistida o crianza artificial”, explicó.

El guía agregó que una de las funciones del lugar es preparar a los animales para que puedan ser liberados nuevamente en sus entornos naturales.

“La misión es recuperarlos y liberarlos. Aquí se les da una segunda oportunidad de vida en donde cada ambiente cuenta con el escenario adecuado para que el animal esté en las mejores condiciones”, indicó Chacón Riveros.

El chigüiro hace parte de los animales que reciben atención mientras se evalúa su posible regreso a sus hábitats naturales. Foto: Alejandro Acosta - SEMANA

Programación solidaria

La agenda de este sábado 15 de agosto continuará durante la noche con la programación artística de “Joropo con Corazón”. La jornada contará con la participación de Jhon Onofre, Pio Abril, Wilton Gámez, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres, entre otros artistas.

Las presentaciones estarán vinculadas a la campaña de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto y servirá como espacio para recaudar recursos y acompañar las acciones de ayuda promovidas por las autoridades del departamento.

De esta manera, el Torneo Internacional del Joropo mantiene su programación cultural mientras las actividades de esta edición se desarrollan alrededor de una campaña de recolección de ayudas, con puntos de acopio, actividades comerciales y una agenda artística que se extenderá durante el fin de semana en Villavicencio.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Meta