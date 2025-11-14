Gobernadora del Meta pide frenar aumento de peajes en la vía Bogotá–Villavicencio

La gobernadora del Meta, Rafael Cortés, solicitó al Ministerio de Transporte abstenerse de incrementar las tarifas de los peajes en la vía Bogotá–Orinoquía, tras el anuncio de que este fin de semana se ajustaría el valor de la tarifa preferencial en tres estaciones de cobro.

El pronunciamiento se dio luego de que la cartera de Transporte informara sobre el ajuste, pese a que la vía Bogotá–Villavicencio aún no ha sido plenamente habilitada. Según la mandataria departamental, los cierres recurrentes han afectado a transportadores, empresarios y productores de la región.

“Hoy, quiero hacer un llamado muy especial a la doctora María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, para que reconsidere el ajuste de los peajes de la vía Bogotá-Orinoquía. La situación de los empresarios, campesinos y comerciantes por los cierres de la vía ha generado un problema social y pérdida de competitividad en nuestra región. Así que, ministra, la necesitamos”, afirmó.