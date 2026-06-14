CONFIDENCIALES

Daniel Coronell reconoce que habló de “política” con Juan Manuel Santos, a siete días de las elecciones, y del “uso indebido de la inteligencia artificial”

El periodista y el expresidente almorzaron este domingo en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami.

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Redacción Semana
14 de junio de 2026 a las 5:28 p. m.
El periodista Daniel Coronell respondió a los mensajes del concejal de Medellín Andrés Tobón.
El periodista Daniel Coronell respondió a los mensajes del concejal de Medellín Andrés Tobón. Foto: Captura de pantalla/Suministrada a Semana

En la tarde de este domingo se conoció de un encuentro entre el expresidente Juan Manuel Santos y el periodista Daniel Coronell, quienes fueron vistos en un lujoso restaurante de Miami, en Estados Unidos.

El periodista Daniell Coronell y el expresidente Juan Manuel Santos en un restaurante de Miami.
Juan Manuel Santos y Daniel Coronell almorzaron juntos en Miami, en el Día del Padre

El encuentro se dio en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami, donde cada plato puede llegar a costar, en promedio, más de 300.000 pesos por persona, sin incluir vino.

La información que conoció SEMANA fue publicada por el concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien a través de las redes sociales se cuestionó sobre los temas de los que estarían hablando a siete días de las elecciones.

Daniel Coronell, tras conocer la publicación del concejal, le respondió desde su cuenta en la red social X, asegurando que los temas que se pusieron sobre la mesa fueron políticos y de inteligencia artificial.

Hablamos de política y del uso indebido de la inteligencia artificial. Mil gracias”, fue la respuesta que dejó el periodista, reconociendo la veracidad del encuentro con el exmandatario colombiano en EE. UU.