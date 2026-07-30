Procurador Eljach delega a una mujer para vigilar de cerca el concurso que elegirá al próximo contralor

Una de las funcionarias más relevantes al interior de la Procuraduría General de la Nación se hará cargo de vigilar de cerca el concurso que se adelanta en el Congreso de la República para elegir al próximo Contralor General este 12 de agosto.

El procurador general, Gregorio Eljach, le envió una carta a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Congreso para notificar que la procuradora delegada para asuntos de Trabajo y Salud, Mónica Ulloa, será la encargada de esa ardua labor que dejará al reemplazo del actual contralor Carlos Hernán Rodríguez.

El documento en poder de SEMANA confirmó que Ulloa hará: “El acompañamiento preventivo durante la totalidad de las etapas que integran el referido proceso, en el marco de las competencias constitucionales y legales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación”.

Se salva concurso para elegir contralor en el Congreso: Consejo de Estado rechaza medida cautelar que pedía suspenderlo

Esa decisión se conoció minutos después de que el Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba frenar la elección del contralor en el legislativo por supuestas irregularidades en las condiciones.

Ulloa ha sido una de las funcionarias al interior de la Procuraduría que le ha hecho un seguimiento riguroso alrededor de la grave crisis que atraviesa el sector salud en la era Petro.

Esta es la carta que llegó al Congreso:

https://es.scribd.com/document/1068234833/E-2023-427685-Delegacio-n-Procurador-de-la-Nacio-n