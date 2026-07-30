La excongresista Gloria Arizabaleta, del partido Pacto Histórico, es una de las nuevas investigadas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por un delicado caso que tendría relación con un proceso que buscaba suspender al presidente Gustavo Petro.

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Tras una sesión ordinaria, la Sala de Instrucción determinó la apertura de la investigación en contra de la expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

En la decisión, se tuvo en cuenta la denuncia radicada por el apoderado del presidente Gustavo Petro, quien señaló la existencia de “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión”.

La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a la excongresista Gloria Arizabaleta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General suspendió de su cargo a la representante a la Cámara, en medio de la investigación disciplinaria que se adelantaba en su contra.

En la decisión se señaló que Gloria Arizabaleta no llevó su postura a la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, donde se investiga al primer mandatario, sino que omitió ese procedimiento y ordenó la suspensión de Petro.

El organismo de control disciplinario tuvo en cuenta la trascendencia de la decisión y el impacto que generó en su momento en diversos sectores políticos y en la ciudadanía en general.

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“Máxime teniendo en cuenta que la limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afecta los derechos derivados de la participación democrática, que tienen la naturaleza de fundamentales, de modo que el impacto, en este caso, de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente de la República trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce, la cual se considera superior a la restricción impuesta a la congresista”, señaló el auto de la Procuraduría General.

En entrevista exclusiva con SEMANA, la excongresista del Pacto Histórico justificó su decisión al considerar que contaba con elementos probatorios suficientes.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación, quien ordenó su suspensión, y afirmó: “Posiblemente estamos hablando de una extorsión”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/575xxxxj8i — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

En este sentido, citó la declaración del narcotraficante, recientemente extraditado a Estados Unidos, quien vinculó a Juan Fernando Petro, hermano del presidente.

“Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló Pipe Tuluá en el audio citado por la excongresista.

Frente a esto, Gloria Arizabaleta indicó que la suspensión del cargo, mientras se adelantaba la investigación contra el jefe de Estado, era necesaria.

“Había, realmente, temas importantes, muy sensibles. Conversaciones entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, y Pipe Tuluá, además de los miembros de su banda criminal”, señaló la exrepresentante.