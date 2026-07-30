Defensa de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, pidió el “archivo definitivo” del proceso

La audiencia de imputación de cargos en contra del empresario Roberto Prieto se aplazó de manera indefinida.

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Esto tras la petición que allegó la defensa del exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 a la Coordinación de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

En el documento, firmado por el abogado Jesús Albeiro Yepes, se pide un Comité Técnico Jurídico para que se evalúen los elementos técnicos que se iban a poner de presente en la diligencia judicial.

Así, el apoderado del empresario pide una “revisión técnica e integral de la investigación, con el fin de establecer si subsisten los presupuestos jurídicos y probatorios que justifican la continuidad del ejercicio de la actuación penal o si, por el contrario, corresponde adoptar las decisiones institucionales pertinentes”.

En resumen, se solicita revisar nuevamente el proceso y evaluar si existen méritos para convocar a la audiencia de imputación de cargos.

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Como lo había revelado SEMANA en exclusiva, el ente investigador cuenta con un arsenal de pruebas en contra de Prieto por presuntamente no reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el dinero que ingresó a la campaña por parte de Odebrecht.

Debido a esto, se convocó a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Sin embargo, para la defensa, realizar esta audiencia en medio de los reclamos presentados no era procedente.

“El examen integral de los elementos de convicción aportados descarta la estructuración de la tipicidad objetiva en las conductas atribuidas al señor José Roberto Prieto Uribe. Someter al ciudadano al trámite formal de una audiencia de formulación de imputación, programada para el 30 de julio del año en curso, vulnera el debido proceso y expone a la Fiscalía General a una eventual demanda de reparación directa por error jurisdiccional”, indicó el penalista.

En la petición formal, se considera necesario conformar el mencionado Comité Técnico Jurídico para que revise el expediente.

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“Una vez verificado el juicio de atipicidad planteado, solicito se imparta la directriz institucional al fiscal del caso para proceder con el archivo definitivo de la indagación”, expresó.

El contrato en la mira

La defensa de Prieto sostiene que se deben revisar las fechas de la celebración del contrato firmado entre la multinacional brasileña Odebrecht y Paddington Ventures, la empresa encargada de realizar un estudio de opinión en la antesala de las elecciones presidenciales.

Roberto Prieto pidió, por medio de su defensa, revisar el proceso que se le adelanta por Odebrecht. Foto: Cortesía

Las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de este contrato son la piedra angular de la imputación de cargos contra Prieto.

Sin embargo, la defensa sostiene que el empresario llegó a la campaña el 4 de marzo de 2014, un mes después de la firma del contrato cuestionado, por lo que no tendría ninguna participación en su firma.

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Igualmente, reclama el hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un informe positivo frente a los ingresos y gastos de la campaña de Juan Manuel Santos. Por esto, alega, no se presentó ninguna irregularidad con los reportes. Finalmente, expresó que no se encuentra evidencia alguna sobre un enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía entrará ahora a revisar esta petición y definir la suerte jurídica de Prieto; es decir, si sigue con el proceso o acepta la petición de archivo.