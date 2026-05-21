“Se acaban los peajes”: Gustavo Petro se pronunció tras anuncio de la ANI sobre medida que aplicará en una región del país

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio detalles sobre una medida que la ANI anunció este 20 de mayo.

La ANI anunció tarifas diferenciales en tres peajes del país; usuarios deben consultar los nuevos valores

En el mensaje que publicó este jueves 21 de mayo, el mandatario colombiano dijo que “se acaban los peajes en la zona cafetera” y que con esa determinación “comienza un cambio“.

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“Se acaban los peajes en la zona cafetera. No es racional económicamente tachonar las carreteras de Colombia con peajes para hacer un negocio financiero.

“Sale más barata la obra pública y otras formas de construir infraestructura estatal comenzando por los ferrocarriles. Comienza un cambio que hay que profundizar en toda la geografía nacional”.

La medida anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura “acordó “tarifas diferenciales en cuatro peajes, durante la mesa de diálogo y concertación con las comunidades de Caldas”.

La entidad se expresó en un video que se compartió en redes sociales: “Después de varias horas de diálogo y concertación con el comité antipeajes de Caldas, hemos llegado al siguiente compromiso: la Agencia Nacional de Infraestructura ofrecerá tarifa diferencial para las comunidades del área de influencia de los peajes”.

“El próximo martes, estaremos nuevamente acá en territorio para traer la propuesta de manera concreta y con esto crear un acuerdo con estas comunidades”, explicó la ANI.

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Según la información que reveló la entidad, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de Palestina, Chinchiná y Villamaría, en Caldas, así como a Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán certificar su residencia y registrar el vehículo correspondiente.

Finalmente, la ANI manifestó que los vehículos de categoría I como automóviles, camperos y camionetas, pasarán de pagar $ 17.800 a una tarifa especial de $ 700. En las demás categorías, la disminución del valor se aplicará de manera proporcional.