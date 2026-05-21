Sergio Fajardo advierte a los colombianos que el día después de las elecciones pueden estar lamentándose: “Demasiado tarde”

El candidato presidencial Sergio Fajardo envió un nuevo mensaje a los colombianos de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

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A través de su cuenta de X, el también exgobernador de Antioquia dejó en claro que el día después de los comicios puede ser “demasiado tarde” y, si se da lo que dicen las encuestas, desde su visión habrá un “lamento” por tener que votar entre dos extremos.

“Cuando optas por el mal menor, en lugar de por el bien superior… corres el riesgo de tener una pesadilla. Y eso puede pasar si nos dejamos avasallar”, señaló.

Por lo mismo, sostuvo que todavía se cuenta con tiempo suficiente para votar de manera libre por la mejor elección para Colombia y todas las personas.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Fajardo fue más allá y entregó cinco razones que se deben tener en cuenta para elegir al próximo presidenrte: “La determinación. La propuesta. La trayectoria. La determinación. La oportunidad”.

“Creo, sinceramente, que tenemos una gran responsabilidad y una última oportunidad. Nuestra candidatura tiene contrastadas estas cinco razones para votar”, escribió.

En ese sentido, manifestó que, junto a su fórmula vicepresidenical, no se rendirán y pelearán hasta el fnal. “Las derrotas empiezan en nuestros corazones; y las victorias, también”, apuntó.

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“Yo solo quiero ganar para poder dar un último gran servicio a mi país y a su hermosa gente. Mi gente”, añadió.

Asimismo, reiteró que esta será su última candidatura presidencial. “Y es mi última candidatura presidencial. Los demás tienen otras vidas si pierden y pueden especular. Hay que votar para gobernar ahora, no más adelante”, expresó.

“No te conformes con menos. Vota CAMBIO. SERIO. SEGURO. Vota Sergio Fajardo y Edna Bonilla”, concluyó.

De esta forma, el también exalcalde de Medellín está buscando más votantes para reducir la diferencia que hay con otros candidatos, de acuerdo con las encuestas, e intentar dar la sorpresa de estar en una segunda vuelta.